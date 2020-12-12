https://ria.ru/20201212/mid-1588930252.html

МИД раскритиковал признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой

МИД раскритиковал признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой

Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой и открыть там американское консульство угрожает региональной... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:34

2020-12-12T17:34

2020-12-12T17:34

стефан дюжаррик

дональд трамп

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

марокко

оон

сша

западная сахара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_467dc89161257010c81fc276caef73fb.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой и открыть там американское консульство угрожает региональной стабильности и может спровоцировать новый виток вооруженного насилия в Сахаро-Сахельской зоне, говорится в комментарии МИД РФ.Ранее Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений, при этом США согласились признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что позиция ООН по Западной Сахаре не изменилась и решение вопроса может быть найдено только на основе резолюций ООН.В российском министерстве подчеркнули, что приветствуют соглашение Израиля и Марокко о нормализации отношений при том понимании, что оно будет способствовать скорейшему справедливому решению палестинской проблемы и оздоровлению общей обстановки в ближневосточном регионе."Вместе с тем отмечаем, что фактически в привязке к этому событию Вашингтон предпринял очередной односторонний шаг, угрожающий региональной стабильности. Речь идет о признании США суверенитета Марокко над всей территорией Западной Сахары и намерении открыть там американское консульство. Таким своим решением администрация Трампа пошла на подрыв общепризнанной международно-правовой базы западносахарского урегулирования, предусматривающей определение окончательного статуса данной территории через референдум. Эта новая позиция США может серьезно затруднить усилия ООН по продвижению западносахарского урегулирования, обострить отношения между непосредственно вовлеченными сторонами, спровоцировать новый виток вооруженного насилия в Сахаро-Сахельской зоне", - говорится в сообщении МИД.Принципиальная позиция Москвы в отношении западносахарской проблемы неизменна, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве."Полагаем, что ее долгосрочное и справедливое решение возможно только на основе выполнения резолюций СБ ООН в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН. Путь к этому пролегает через возобновление прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО при ооновском посредничестве", - подчеркнули в МИД.Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании.Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт Полисарио, провозгласивший Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. С 1991 года, после достижения договоренности о прекращении огня, в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20200123/1563761966.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/klimat-1587022967.html

марокко

сша

западная сахара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стефан дюжаррик, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), марокко, оон, сша, западная сахара