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Несколько станций московского метро закрыли для ввода нового участка БКЛ
Несколько станций московского метро закрыли для ввода нового участка БКЛ
Сразу несколько станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и Солнцевской линии метро Москвы закрываются для ввода нового участка с 12 по 22 декабря, кроме того, с 12 РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T00:36
2020-12-12T00:36
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сразу несколько станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и Солнцевской линии метро Москвы закрываются для ввода нового участка с 12 по 22 декабря, кроме того, с 12 по 14 декабря не будет осуществляться движение на участке "Нижегородская" – "Лефортово" Некрасовской линии.Так с 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии. На участке "ЦСКА" – "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом. На участке "ЦСКА" – "Парк Победы" движения поездов не будет.Кроме того, с 12 по 22 декабря на Солнцевской линии поезда, следующие от "Рассказовки" в центр, после "Парка Победы" поедут до станции "Деловой центр" — она станет конечной.Во время закрытия будет курсировать бесплатный автобус КМ на участке МЦК "Хорошево" – "Полежаевская" – "ЦСКА".По сообщению департамента транспорта Москвы, новые станции разгрузят станцию "Октябрьское поле" на 28%, "Щукинскую" — на 11%, "Полежаевскую" — на 26%. На станции "Хорошево" МЦК станет на 24% свободнее.Автолюбители же смогут быстрее добираться благодаря разгрузке дорог: на улице Нижние Мневники станет свободнее на 11%, на Звенигородском шоссе — до 8%, отмечает департамент.Кроме того, с 12 по 14 декабря не будет осуществляться движение на участке "Нижегородская" – "Лефортово" Некрасовской линии метро Москвы. Такие меры необходимы для того, чтобы подготовить к открытию новую станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии, которая пока будет работать в составе Некрасовской линии.По участку "Нижегородская" - "Авиамоторная" - "Лефортово" в дни ограничений будет ходить автобус КМ.Дептранс сообщает, что после открытия новой станции "Электрозаводская" более 10 тысяч человек смогут экономить до 20 минут при поездках в соседние районы, на "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии станет свободнее - новая станция разгрузит ее на 10%, на Бакунинской и Большой Семеновской улицах станет на 7% меньше автомобилей, а значит, меньше заторов и быстрее движение.
https://ria.ru/20201210/metropoliten-1588588230.html
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РИА Новости
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москва, московский метрополитен, общество

Несколько станций московского метро закрыли для ввода нового участка БКЛ

00:36 12.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМетро
Метро - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сразу несколько станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и Солнцевской линии метро Москвы закрываются для ввода нового участка с 12 по 22 декабря, кроме того, с 12 по 14 декабря не будет осуществляться движение на участке "Нижегородская" – "Лефортово" Некрасовской линии.
Так с 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии. На участке "ЦСКА" – "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом. На участке "ЦСКА" – "Парк Победы" движения поездов не будет.
Кроме того, с 12 по 22 декабря на Солнцевской линии поезда, следующие от "Рассказовки" в центр, после "Парка Победы" поедут до станции "Деловой центр" — она станет конечной.
Во время закрытия будет курсировать бесплатный автобус КМ на участке МЦК "Хорошево" – "Полежаевская" – "ЦСКА".
По сообщению департамента транспорта Москвы, новые станции разгрузят станцию "Октябрьское поле" на 28%, "Щукинскую" — на 11%, "Полежаевскую" — на 26%. На станции "Хорошево" МЦК станет на 24% свободнее.
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Автолюбители же смогут быстрее добираться благодаря разгрузке дорог: на улице Нижние Мневники станет свободнее на 11%, на Звенигородском шоссе — до 8%, отмечает департамент.
Кроме того, с 12 по 14 декабря не будет осуществляться движение на участке "Нижегородская" – "Лефортово" Некрасовской линии метро Москвы. Такие меры необходимы для того, чтобы подготовить к открытию новую станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии, которая пока будет работать в составе Некрасовской линии.
По участку "Нижегородская" - "Авиамоторная" - "Лефортово" в дни ограничений будет ходить автобус КМ.
Дептранс сообщает, что после открытия новой станции "Электрозаводская" более 10 тысяч человек смогут экономить до 20 минут при поездках в соседние районы, на "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии станет свободнее - новая станция разгрузит ее на 10%, на Бакунинской и Большой Семеновской улицах станет на 7% меньше автомобилей, а значит, меньше заторов и быстрее движение.
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