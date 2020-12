Группа "Мельница" представила сингл, который войдет в саундтрек Warcraft

https://ria.ru/20201212/melnitsa-1588834120.html

Группа "Мельница" выпустила сингл "Темные земли", который войдет в саундтрек игры "World of Warcraft: Shadowlands". РИА Новости, 12.12.2020

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Группа "Мельница" выпустила сингл "Темные земли", который войдет в саундтрек игры "World of Warcraft: Shadowlands"."Мельница" уже принимала участие в работе над песней "Дочь морей", сопровождавшей выход дополнения "World of Warcraft: Battle for Azeroth". В российской локализации Наталья О’Шей (Хелависа) стала голосом Джайны Праудмур в ролике "Лики войны: Джайна". "Специально к выходу нового дополнения "World of Warcraft: Shadowlands" группа записала эксклюзивную песню "Темные Земли". Классическое звучание "Мельницы" в этой мощной балладе сочетается с образами и сюжетными отсылками, которые придутся по душе всем поклонникам игры", — говорится в инстаграме группы в комментарии к анонсу премьеры."Темные Земли" войдут в новый альбом "Мельницы" под названием "Манускрипт", релиз которого состоится весной 2021 года.

