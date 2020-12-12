Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201212/melnitsa-1588834120.html
Группа "Мельница" представила сингл, который войдет в саундтрек Warcraft
Группа "Мельница" представила сингл, который войдет в саундтрек Warcraft
Группа "Мельница" выпустила сингл "Темные земли", который войдет в саундтрек игры "World of Warcraft: Shadowlands". РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T07:10
2020-12-12T07:10
культура
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/16273/73/162737345_0:27:701:421_1920x0_80_0_0_dd7a9745bf855d440dc5859cd12b8ae6.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Группа "Мельница" выпустила сингл "Темные земли", который войдет в саундтрек игры "World of Warcraft: Shadowlands"."Мельница" уже принимала участие в работе над песней "Дочь морей", сопровождавшей выход дополнения "World of Warcraft: Battle for Azeroth". В российской локализации Наталья О’Шей (Хелависа) стала голосом Джайны Праудмур в ролике "Лики войны: Джайна". "Специально к выходу нового дополнения "World of Warcraft: Shadowlands" группа записала эксклюзивную песню "Темные Земли". Классическое звучание "Мельницы" в этой мощной балладе сочетается с образами и сюжетными отсылками, которые придутся по душе всем поклонникам игры", — говорится в инстаграме группы в комментарии к анонсу премьеры."Темные Земли" войдут в новый альбом "Мельницы" под названием "Манускрипт", релиз которого состоится весной 2021 года.
https://ria.ru/20201104/muzyka-1582881941.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/16273/73/162737345_27:0:650:467_1920x0_80_0_0_a93b8fd6a2e60e587041e4401975bfb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры

Группа "Мельница" представила сингл, который войдет в саундтрек Warcraft

07:10 12.12.2020
 
© Фото предоставлено группой "Мельница"Группа "Мельница"
Группа Мельница - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото предоставлено группой "Мельница"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Группа "Мельница" выпустила сингл "Темные земли", который войдет в саундтрек игры "World of Warcraft: Shadowlands".
"Мельница" уже принимала участие в работе над песней "Дочь морей", сопровождавшей выход дополнения "World of Warcraft: Battle for Azeroth". В российской локализации Наталья О’Шей (Хелависа) стала голосом Джайны Праудмур в ролике "Лики войны: Джайна".
"Специально к выходу нового дополнения "World of Warcraft: Shadowlands" группа записала эксклюзивную песню "Темные Земли". Классическое звучание "Мельницы" в этой мощной балладе сочетается с образами и сюжетными отсылками, которые придутся по душе всем поклонникам игры", — говорится в инстаграме группы в комментарии к анонсу премьеры.
"Темные Земли" войдут в новый альбом "Мельницы" под названием "Манускрипт", релиз которого состоится весной 2021 года.
Солистка группы OYME Ежевика Спиркина - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 08:00Культура
О чем поют всему миру народы России
 
КультураМузыкаНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Дубовицкая ответила на слова Елены Воробей о "зашкварном "Аншлаге"
16:46Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
16:42В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
16:37Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
16:33Министр обороны Армении отправился в Россию с рабочим визитом
16:23На МКС отказала российская система получения кислорода
16:23В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
16:21Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
16:17В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
16:17МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
16:04Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
15:55Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
15:53В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах
15:50Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"
15:46На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
15:41В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
15:26COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
15:26В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
15:25Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов
15:19Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
Лента новостейМолния