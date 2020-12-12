https://ria.ru/20201212/medvedev-1588899690.html

Медведев отметил роль Конституции для защиты суверенитета страны

Медведев отметил роль Конституции для защиты суверенитета страны

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил роль конституции для защиты суверенитета страны, а РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:25

2020-12-12T12:25

2020-12-12T12:25

россия

конституция рф

дмитрий медведев

единая россия

борис ельцин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил роль конституции для защиты суверенитета страны, а также для обеспечения стабильности и безопасности государства."Именно конституция гарантирует неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан нашей страны, выступая как акт прямого действия. Этот основополагающий документ имеет огромное значение для защиты суверенитета государства, проведения самостоятельного политического и экономического курса, обеспечения стабильности и безопасности. Конституция не просто важнейший источник права, а живой нормативный организм, важнейшие принципы которого неизменны, а отдельные институты находятся в развитии", - написал Медведев на странице "ВКонтакте".День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.

https://ria.ru/20201212/konstitutsiya-1588882579.html

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россия, конституция рф, дмитрий медведев, единая россия, борис ельцин