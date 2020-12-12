https://ria.ru/20201212/maski-1588876719.html
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
Маска превращается в "мокрый компресс", если человек носит ее несколько дней подряд, сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T07:11
2020-12-12T07:11
2020-12-12T07:11
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Маска превращается в "мокрый компресс", если человек носит ее несколько дней подряд, сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.По ее словам, если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром. "Они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. И лучше использовать именно ее", - добавила она.В свою очередь врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения."Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет - и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201211/maska-1588795609.html
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россия, общество
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Маска превращается в "мокрый компресс", если человек носит ее несколько дней подряд, сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова
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"Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления - покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена", - сказала Белова.
По ее словам, если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром. "Они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. И лучше использовать именно ее", - добавила она.
В свою очередь врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения.
"Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет - и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять", - подчеркнул он.