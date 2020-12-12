https://ria.ru/20201212/maski-1588876719.html

Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд

Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд

Маска превращается в "мокрый компресс", если человек носит ее несколько дней подряд, сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T07:11

2020-12-12T07:11

2020-12-12T07:11

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb1df8ac3a1ac2f58365fa7552d233b8.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Маска превращается в "мокрый компресс", если человек носит ее несколько дней подряд, сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.По ее словам, если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром. "Они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. И лучше использовать именно ее", - добавила она.В свою очередь врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения."Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет - и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201211/maska-1588795609.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество