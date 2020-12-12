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В Японии нашли лодку, унесенную цунами в 2011 году
В Японии нашли лодку, унесенную цунами в 2011 году
Около острова Хатидзёдзима в Тихом океане нашли лодку, унесенную в океан цунами после Великого землетрясения в Восточной Японии 2011 года, сообщил телеканал... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:11
2020-12-12T15:54
тихий океан
мияги
в мире
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ТОКИО, 12 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Около острова Хатидзёдзима в Тихом океане нашли лодку, унесенную в океан цунами после Великого землетрясения в Восточной Японии 2011 года, сообщил телеканал NHK.Рыбацкое судно унесло в море из порта города Кэсэннума в префектуре Мияги. За десять лет, что его носило в океане, дно и борта обросли ракушками. Лодку прибило к западному побережью Хатидзёдзимы в 650 километрах от префектуры.По сохранившемуся номеру удалось определить порт ее приписки. Нашедший лодку мужчина сообщил, что она была полузатоплена, но не переворачивалась. Японец вытащил судно на берег. Узнав, как оно попало к острову, мужчина был очень удивлен.
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тихий океан, мияги, в мире

В Японии нашли лодку, унесенную цунами в 2011 году

15:11 12.12.2020 (обновлено: 15:54 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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ТОКИО, 12 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Около острова Хатидзёдзима в Тихом океане нашли лодку, унесенную в океан цунами после Великого землетрясения в Восточной Японии 2011 года, сообщил телеканал NHK.
Рыбацкое судно унесло в море из порта города Кэсэннума в префектуре Мияги. За десять лет, что его носило в океане, дно и борта обросли ракушками. Лодку прибило к западному побережью Хатидзёдзимы в 650 километрах от префектуры.
По сохранившемуся номеру удалось определить порт ее приписки. Нашедший лодку мужчина сообщил, что она была полузатоплена, но не переворачивалась. Японец вытащил судно на берег. Узнав, как оно попало к острову, мужчина был очень удивлен.
Увидела у ноги железочку. Боевую медаль нашли спустя 75 лет - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
18 марта, 21:33
"Увидела у ноги железочку". Боевую медаль нашли спустя 75 летМедаль "За боевые заслуги" нашла своего героя лишь спустя 75 лет. Жительница Дзержинска Наталья Доколина нашла эту награду по пути домой. "Иду, смотрю под ноги, ищу сухое место и вдруг увидела у моей ноги железочку. Я ее подняла, смотрю – там сабелька", – рассказывает Наталья.
 
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