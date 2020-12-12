В Японии нашли лодку, унесенную цунами в 2011 году
15:11 12.12.2020 (обновлено: 15:54 12.12.2020)
ТОКИО, 12 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Около острова Хатидзёдзима в Тихом океане нашли лодку, унесенную в океан цунами после Великого землетрясения в Восточной Японии 2011 года, сообщил телеканал NHK.
Рыбацкое судно унесло в море из порта города Кэсэннума в префектуре Мияги. За десять лет, что его носило в океане, дно и борта обросли ракушками. Лодку прибило к западному побережью Хатидзёдзимы в 650 километрах от префектуры.
По сохранившемуся номеру удалось определить порт ее приписки. Нашедший лодку мужчина сообщил, что она была полузатоплена, но не переворачивалась. Японец вытащил судно на берег. Узнав, как оно попало к острову, мужчина был очень удивлен.
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