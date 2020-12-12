https://ria.ru/20201212/kuzbass-1588909408.html

Парламент Кузбасса провел форум по законодательной стратегии на 2021 год

Парламент Кузбасса провел форум по законодательной стратегии на 2021 год

В Парламенте Кузбасса подвели итоги работы онлайн-форума депутатов и общественности "Поправки в Конституцию: от идеи к жизни", которые лягут в основу... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T13:54

2020-12-12T13:54

2020-12-12T13:54

сергей цивилев

кемеровская область

политика

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КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости. В Парламенте Кузбасса подвели итоги работы онлайн-форума депутатов и общественности "Поправки в Конституцию: от идеи к жизни", которые лягут в основу законодательной стратегии региона на 2021 год, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.Сессии форума, объединившего 5500 человек, проходили с сентября по ноябрь по восьми направлениям. К прямой трансляции итогового заседания форума подключились 939 человек.Как отмечается в сообщении, перед законодателями всех уровней встала задача привести в соответствие с поправки в Конституцию России, вступившими в силу 4 июля, все правовое пространство страны. В Кузбассе эта работа идет в единой команде во главе с губернатором Сергеем Цивилевым при участии исполнительной и законодательной ветвей власти, экспертов, общественников и активистов – членов регионального штаба "За Конституцию!"."Результатом работы онлайн-форума станут план законодательной деятельности Парламента Кузбасса на 2021 год, в том числе по принятым поправкам в Конституцию, план мониторинга законов и правоприменительной практики на 2021 год, в том числе по реализации национальных проектов, а также план информационных и образовательных мероприятий Парламента Кузбасса на следующий год, включая разъяснение вступивших в силу федеральных и региональных законов для повышения правовой и конституционной грамотности кузбассовцев", - приводит пресс-служба слова председателя парламента Вячеслава Петрова.Он добавил, что Парламент Кузбасса запускает "Цифровой навигатор" — информационную базу нормативных актов всех уровней по поправкам в Конституцию. Воспользоваться им можно уже сейчас на сайте парламента. "Информация будет добавляться по ходу принятия новых законодательных актов федерального и регионального уровней", - отметил законотворец.С докладами о внесенных предложениях с анализом обратной связи по ним в рамках онлайн-форума выступили председатели профильных комитетов Парламента, представители региональных министерств культуры и национальной политики, образования и науки, соцзащиты населения, туризма и молодежной политики, природных ресурсов и экологии. О своих законодательных инициативах в рамках поправок в Конституцию рассказали главы комитетов по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов, предпринимательства и инноваций, промышленной политики, ЖХК и имущественных отношений и других."На пятнадцатом заседании Парламента Кузбасса 23 декабря мы планируем утвердить все перечисленные планы. Это и будет наша стратегия на 2021 год", - отметил Петров.

https://ria.ru/20201125/blagoustroystvo-1586322870.html

https://ria.ru/20200721/1574627541.html

кемеровская область

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сергей цивилев, кемеровская область, политика