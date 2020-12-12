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Британцев предупредили о миллионах крыс, которые придут в их дома
Британцев предупредили о миллионах крыс, которые придут в их дома
Закрытие пабов и ресторанов из-за локдауна в Великобритании приведет к тому, что миллионы проголодавшихся крыс попытаются проникнуть в дома людей. Об этом пишет РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:57
2020-12-12T23:37
коронавирус covid-19
великобритания
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Закрытие пабов и ресторанов из-за локдауна в Великобритании приведет к тому, что миллионы проголодавшихся крыс попытаются проникнуть в дома людей. Об этом пишет Mirror.К поиску укрытия и пропитания грызунов будут провоцировать также наступающие холода, говорится в статье.Она отметила, что эти грызуны легко приспосабливаются и не упустят шанс найти теплое место для зимовки.За последний месяц большая часть служб по борьбе с вредителями в Великобритании сообщила об увеличении количества обращений домохозяйств за помощью в борьбе с крысами, пишет издание.Главное опасение связано с тем, что крысы могут распространять болезнь Вейля и другие заболевания.Многие из них "мутируют" и становятся невосприимчивыми к ядам, а также вырастают до фута (примерно 30 см) в длину, говорится в статье.В Британской ассоциации специалистов по борьбе с вредителями рекомендовали жителям страны не скапливать запасы еды на Рождество, поскольку это может привлечь грызунов. Чтобы противостоять угрозе заражения, британцев призвали как можно скорее выбрасывать отходы в мусорное ведро и обеспечить его герметичность.Специалисты ассоциации также рекомендовали проверить дом на наличие трещин или отверстий в стенах и трубопроводах. Они предостерегли британцев от хранения продуктов в хозяйственных пристройках и гаражах, поскольку в этих помещениях продовольствие защищено от грызунов гораздо меньше.Семьям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, эксперты порекомендовали использовать специальные ловушки для грызунов. При этом размещать их следует в безопасных местах, чтобы не навредить членам семьи и домашним животным.
https://ria.ru/20200925/krysa-saper-1577764111.html
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коронавирус covid-19, великобритания

Британцев предупредили о миллионах крыс, которые придут в их дома

21:57 12.12.2020 (обновлено: 23:37 12.12.2020)
 
© Depositphotos / ots-photoЧерная крыса на улице
Черная крыса на улице - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Depositphotos / ots-photo
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Закрытие пабов и ресторанов из-за локдауна в Великобритании приведет к тому, что миллионы проголодавшихся крыс попытаются проникнуть в дома людей. Об этом пишет Mirror.
К поиску укрытия и пропитания грызунов будут провоцировать также наступающие холода, говорится в статье.
"Крысы и мыши не впадают в спячку и являются проблемой круглый год", — рассказала специалист Британской ассоциации по борьбе с вредителями Натали Бангей.
Она отметила, что эти грызуны легко приспосабливаются и не упустят шанс найти теплое место для зимовки.
За последний месяц большая часть служб по борьбе с вредителями в Великобритании сообщила об увеличении количества обращений домохозяйств за помощью в борьбе с крысами, пишет издание.
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Главное опасение связано с тем, что крысы могут распространять болезнь Вейля и другие заболевания.
Многие из них "мутируют" и становятся невосприимчивыми к ядам, а также вырастают до фута (примерно 30 см) в длину, говорится в статье.
В Британской ассоциации специалистов по борьбе с вредителями рекомендовали жителям страны не скапливать запасы еды на Рождество, поскольку это может привлечь грызунов. Чтобы противостоять угрозе заражения, британцев призвали как можно скорее выбрасывать отходы в мусорное ведро и обеспечить его герметичность.
Специалисты ассоциации также рекомендовали проверить дом на наличие трещин или отверстий в стенах и трубопроводах. Они предостерегли британцев от хранения продуктов в хозяйственных пристройках и гаражах, поскольку в этих помещениях продовольствие защищено от грызунов гораздо меньше.
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Семьям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, эксперты порекомендовали использовать специальные ловушки для грызунов. При этом размещать их следует в безопасных местах, чтобы не навредить членам семьи и домашним животным.
 
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