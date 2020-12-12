https://ria.ru/20201212/krysy-1588955728.html

Британцев предупредили о миллионах крыс, которые придут в их дома

Британцев предупредили о миллионах крыс, которые придут в их дома

Закрытие пабов и ресторанов из-за локдауна в Великобритании приведет к тому, что миллионы проголодавшихся крыс попытаются проникнуть в дома людей. Об этом пишет РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T21:57

2020-12-12T21:57

2020-12-12T23:37

коронавирус covid-19

великобритания

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Закрытие пабов и ресторанов из-за локдауна в Великобритании приведет к тому, что миллионы проголодавшихся крыс попытаются проникнуть в дома людей. Об этом пишет Mirror.К поиску укрытия и пропитания грызунов будут провоцировать также наступающие холода, говорится в статье.Она отметила, что эти грызуны легко приспосабливаются и не упустят шанс найти теплое место для зимовки.За последний месяц большая часть служб по борьбе с вредителями в Великобритании сообщила об увеличении количества обращений домохозяйств за помощью в борьбе с крысами, пишет издание.Главное опасение связано с тем, что крысы могут распространять болезнь Вейля и другие заболевания.Многие из них "мутируют" и становятся невосприимчивыми к ядам, а также вырастают до фута (примерно 30 см) в длину, говорится в статье.В Британской ассоциации специалистов по борьбе с вредителями рекомендовали жителям страны не скапливать запасы еды на Рождество, поскольку это может привлечь грызунов. Чтобы противостоять угрозе заражения, британцев призвали как можно скорее выбрасывать отходы в мусорное ведро и обеспечить его герметичность.Специалисты ассоциации также рекомендовали проверить дом на наличие трещин или отверстий в стенах и трубопроводах. Они предостерегли британцев от хранения продуктов в хозяйственных пристройках и гаражах, поскольку в этих помещениях продовольствие защищено от грызунов гораздо меньше.Семьям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, эксперты порекомендовали использовать специальные ловушки для грызунов. При этом размещать их следует в безопасных местах, чтобы не навредить членам семьи и домашним животным.

https://ria.ru/20200925/krysa-saper-1577764111.html

https://ria.ru/20201106/krysy-1583367990.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания