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Новая российская орбитальная станция сможет работать бесконечно долго
Новая российская орбитальная станция сможет работать бесконечно долго
Новая российская орбитальная служебная станция, проект которой прорабатывает ракетно-космическая корпорация "Энергия", сможет работать бесконечно долго, следует РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T03:10
2020-12-12T14:45
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новая российская орбитальная служебная станция, проект которой прорабатывает ракетно-космическая корпорация "Энергия", сможет работать бесконечно долго, следует из материалов корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Срок службы, лет: не ограничен", — говорится в материалах.Этого предлагается достичь за счет открытой архитектуры создания станции и заменяемости модулей, отмечается в материалах корпорации.Как пояснил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, аналогичную идею он предлагал "Роскосмосу" еще в 2015 году.Россия имеет большой опыт в создании орбитальных станций. От небольших "Салютов" и "Алмазов" до многомодульной станции "Мир" и российского сегмента Международной космической станции. Однако для всех станций при разработке закладывались сроки эксплуатации. Станция "Мир" изначально должна была работать пять лет, а проработала 15. Срок эксплуатации МКС закладывался в 15 лет и на сегодня продлен до 26. Обсуждается возможность работы станции до 32 лет, то есть до 2030 года. До текущего момента при проектировании станций вариант "вечного" существования никогда не закладывался.В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил в ходе конференции в Институте космических исследований РАН, что по конструкции новая станция будет похожа на "Мир". В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС. Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.В ноябре Соловьев на заседании Совета РАН по космосу заявил, что необходимо сосредоточить усилия на создании Российской орбитальной служебной станции.Также в ноябре член коллегии Военно-промышленной комиссии, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов рассказал РИА Новости, что концепция строительства новой станции представлена правительству. Однако он отметил, что повторение концепции станции "Мир" России неинтересно.Ранее из материалов РКК "Энергия" стало известно, что новая российская станция по внутреннему объему после завершения строительства должна быть больше, чем станция "Мир" и российский сегмент МКС. А ее расположение на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
https://ria.ru/20201211/kosmos-1588827682.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/1588636677.html
https://ria.ru/20201210/kosmos-1588540591.html
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россия, космос - риа наука

Новая российская орбитальная станция сможет работать бесконечно долго

03:10 12.12.2020 (обновлено: 14:45 12.12.2020)
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новая российская орбитальная служебная станция, проект которой прорабатывает ракетно-космическая корпорация "Энергия", сможет работать бесконечно долго, следует из материалов корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок службы, лет: не ограничен", — говорится в материалах.
Этого предлагается достичь за счет открытой архитектуры создания станции и заменяемости модулей, отмечается в материалах корпорации.
Как пояснил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, аналогичную идею он предлагал "Роскосмосу" еще в 2015 году.

"Посмотрите на российский сегмент МКС. Десятилетия прошли, а он еще не достроен. Встает вопрос: что делать после завершения эксплуатации? Топить или не топить? А если изначально закладывать идеологию: модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом станция становится "вечной". Не будет никакого диктата срока действия", — сказал Моисеев.

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Россия имеет большой опыт в создании орбитальных станций. От небольших "Салютов" и "Алмазов" до многомодульной станции "Мир" и российского сегмента Международной космической станции. Однако для всех станций при разработке закладывались сроки эксплуатации. Станция "Мир" изначально должна была работать пять лет, а проработала 15. Срок эксплуатации МКС закладывался в 15 лет и на сегодня продлен до 26. Обсуждается возможность работы станции до 32 лет, то есть до 2030 года. До текущего момента при проектировании станций вариант "вечного" существования никогда не закладывался.
В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил в ходе конференции в Институте космических исследований РАН, что по конструкции новая станция будет похожа на "Мир". В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.
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Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС. Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.
В ноябре Соловьев на заседании Совета РАН по космосу заявил, что необходимо сосредоточить усилия на создании Российской орбитальной служебной станции.
Также в ноябре член коллегии Военно-промышленной комиссии, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов рассказал РИА Новости, что концепция строительства новой станции представлена правительству. Однако он отметил, что повторение концепции станции "Мир" России неинтересно.
Ранее из материалов РКК "Энергия" стало известно, что новая российская станция по внутреннему объему после завершения строительства должна быть больше, чем станция "Мир" и российский сегмент МКС. А ее расположение на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
Наложение карт нашей Галактики, полученных телескопами СРГ/еРОЗИТА и Ферми (NASA). Диффузное рентгеновское излучение, регистрируемое телескопом СРГ/еРОЗИТА (0.6–1 кэВ, обозначено оттенками голубого), окружает область более жесткого излучения (гигаэлектрон-вольты, обозначено красным), получившей название пузыри Ферми - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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