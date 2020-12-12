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Распространение нового коронавируса
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В Китае закрыли приграничный с Россией город
В Китае закрыли приграничный с Россией город
Власти китайского Дунина в северо-восточной провинции Хэйлунцзян закрыли город из-за угрозы распространения коронавируса. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T18:14
2020-12-12T18:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хэйлунцзян
китай
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ПЕКИН, 12 дек — РИА Новости. Власти китайского Дунина в северо-восточной провинции Хэйлунцзян закрыли город из-за угрозы распространения коронавируса."Исходя из эпидемиологической ситуации и с целью профилактики распространения эпидемии строго контролировать въезд и выезд людей начиная с 13 декабря 2020 года", — говорится в заявлении местного штаба по борьбе с COVID-19.В городе также ввели транспортные ограничения. В частности, в Дунине временно прекращается пассажирское автомобильное сообщение, движение общественного транспорта и такси, также запрещается передвижение личных автомобилей.Ранее в Дунине выявили один случай заражения COVID-19.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 69,5 миллиона зараженных коронавирусом, почти 1,6 миллиона человек умерли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, хэйлунцзян, китай

В Китае закрыли приграничный с Россией город

18:14 12.12.2020 (обновлено: 18:59 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Жанна МанукянПрохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Жанна Манукян
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ПЕКИН, 12 дек — РИА Новости. Власти китайского Дунина в северо-восточной провинции Хэйлунцзян закрыли город из-за угрозы распространения коронавируса.
"Исходя из эпидемиологической ситуации и с целью профилактики распространения эпидемии строго контролировать въезд и выезд людей начиная с 13 декабря 2020 года", — говорится в заявлении местного штаба по борьбе с COVID-19.
В городе также ввели транспортные ограничения. В частности, в Дунине временно прекращается пассажирское автомобильное сообщение, движение общественного транспорта и такси, также запрещается передвижение личных автомобилей.
Ранее в Дунине выявили один случай заражения COVID-19.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 69,5 миллиона зараженных коронавирусом, почти 1,6 миллиона человек умерли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХэйлунцзянКитай
 
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