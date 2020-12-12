https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588933946.html

В Китае закрыли приграничный с Россией город

В Китае закрыли приграничный с Россией город

Власти китайского Дунина в северо-восточной провинции Хэйлунцзян закрыли город из-за угрозы распространения коронавируса. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T18:14

2020-12-12T18:14

2020-12-12T18:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

хэйлунцзян

китай

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ПЕКИН, 12 дек — РИА Новости. Власти китайского Дунина в северо-восточной провинции Хэйлунцзян закрыли город из-за угрозы распространения коронавируса."Исходя из эпидемиологической ситуации и с целью профилактики распространения эпидемии строго контролировать въезд и выезд людей начиная с 13 декабря 2020 года", — говорится в заявлении местного штаба по борьбе с COVID-19.В городе также ввели транспортные ограничения. В частности, в Дунине временно прекращается пассажирское автомобильное сообщение, движение общественного транспорта и такси, также запрещается передвижение личных автомобилей.Ранее в Дунине выявили один случай заражения COVID-19.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 69,5 миллиона зараженных коронавирусом, почти 1,6 миллиона человек умерли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

хэйлунцзян

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хэйлунцзян, китай