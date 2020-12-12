https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588928050.html

Названы самые частые осложнения COVID-19

Названы самые частые осложнения COVID-19

Ученые назвали самые частые осложнения, связанные с COVID-19, их исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:11

2020-12-12T17:11

2020-12-12T17:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые назвали самые частые осложнения, связанные с COVID-19, их исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal.Специалисты изучили информацию о 70 288 амбулаторных и стационарных пациентах с коронавирусом из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Более половины всех пациентов госпитализировали, их них пять процентов попали в отделение интенсивной терапии.Авторы работы определили заболевания, частота которых увеличилась после начала COVID-19. Исследователи выяснили, что после COVID-19 абсолютный риск возникновения пневмонии составил 27,6%, дыхательной недостаточности — 22,6%, почечной недостаточности — 11,8%, а также по 10,4% для сепсиса и системного воспаления.Кроме того, ученые выявили связь коронавируса с рядом заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, такими как коллапс легкого, нарушения свертываемости крови и воспаление сердца, однако риск этих осложнений был не таким высоким. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588881998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество