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https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588928050.html
Названы самые частые осложнения COVID-19
Названы самые частые осложнения COVID-19
Ученые назвали самые частые осложнения, связанные с COVID-19, их исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:11
2020-12-12T17:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые назвали самые частые осложнения, связанные с COVID-19, их исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal.Специалисты изучили информацию о 70 288 амбулаторных и стационарных пациентах с коронавирусом из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Более половины всех пациентов госпитализировали, их них пять процентов попали в отделение интенсивной терапии.Авторы работы определили заболевания, частота которых увеличилась после начала COVID-19. Исследователи выяснили, что после COVID-19 абсолютный риск возникновения пневмонии составил 27,6%, дыхательной недостаточности — 22,6%, почечной недостаточности — 11,8%, а также по 10,4% для сепсиса и системного воспаления.Кроме того, ученые выявили связь коронавируса с рядом заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, такими как коллапс легкого, нарушения свертываемости крови и воспаление сердца, однако риск этих осложнений был не таким высоким. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество

Названы самые частые осложнения COVID-19

17:11 12.12.2020 (обновлено: 17:59 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые назвали самые частые осложнения, связанные с COVID-19, их исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal.
Специалисты изучили информацию о 70 288 амбулаторных и стационарных пациентах с коронавирусом из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Более половины всех пациентов госпитализировали, их них пять процентов попали в отделение интенсивной терапии.
Авторы работы определили заболевания, частота которых увеличилась после начала COVID-19. Исследователи выяснили, что после COVID-19 абсолютный риск возникновения пневмонии составил 27,6%, дыхательной недостаточности — 22,6%, почечной недостаточности — 11,8%, а также по 10,4% для сепсиса и системного воспаления.
Кроме того, ученые выявили связь коронавируса с рядом заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, такими как коллапс легкого, нарушения свертываемости крови и воспаление сердца, однако риск этих осложнений был не таким высоким.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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