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В США за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
В США за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 231 775, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T14:06
2020-12-12T14:15
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 231 775, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Ранее рекорд заражений был зафиксирован 5 декабря и составил более 227 тысяч.По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 3309 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 15,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 295 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

14:06 12.12.2020 (обновлено: 14:15 12.12.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / John Minchillo
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 231 775, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Ранее рекорд заражений был зафиксирован 5 декабря и составил более 227 тысяч.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 3309 пациентов с подтвержденным заболеванием.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 15,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 295 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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