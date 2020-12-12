https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588910075.html

В США за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

В США за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 231 775, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:06

2020-12-12T14:06

2020-12-12T14:15

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 231 775, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Ранее рекорд заражений был зафиксирован 5 декабря и составил более 227 тысяч.По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 3309 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 15,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 295 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, сша, в мире