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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588891609.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Тыве и ХМАО - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:20
2020-12-12T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
новосибирская область
краснодарский край
кемеровская область
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Тыве и ХМАО - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Республика Дагестан 0,7%". - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,8% зарегистрирован на Алтае, в Калмыкии, Магаданской области, Ингушетии, Нижегородской области, Пензенской области, Северной Осетии, Иркутской области, Мордовии, Красноярском крае, Рязанской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588889888.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новосибирская область, краснодарский край, кемеровская область, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:20 12.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Тыве и ХМАО - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Республика Дагестан 0,7%". - говорится в сообщении.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
11:01Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 28 137 случаев COVID-19
Темп прироста в 0,8% зарегистрирован на Алтае, в Калмыкии, Магаданской области, Ингушетии, Нижегородской области, Пензенской области, Северной Осетии, Иркутской области, Мордовии, Красноярском крае, Рязанской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНовосибирская областьКраснодарский крайКемеровская областьОбщество
 
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