https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588891609.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Тыве и ХМАО - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:20

2020-12-12T11:20

2020-12-12T11:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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новосибирская область

краснодарский край

кемеровская область

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Тыве и ХМАО - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Республика Дагестан 0,7%". - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,8% зарегистрирован на Алтае, в Калмыкии, Магаданской области, Ингушетии, Нижегородской области, Пензенской области, Северной Осетии, Иркутской области, Мордовии, Красноярском крае, Рязанской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588889888.html

новосибирская область

краснодарский край

кемеровская область

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