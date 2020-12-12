https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588891609.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Тыве и ХМАО - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:20
2020-12-12T11:20
2020-12-12T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
новосибирская область
краснодарский край
кемеровская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588656503_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_945c6de5282d3dfc3e747c14ef0c7fcb.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Тыве и ХМАО - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Республика Дагестан 0,7%". - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,8% зарегистрирован на Алтае, в Калмыкии, Магаданской области, Ингушетии, Нижегородской области, Пензенской области, Северной Осетии, Иркутской области, Мордовии, Красноярском крае, Рязанской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588889888.html
новосибирская область
краснодарский край
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588656503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec475746ca855ee4275cb33b07d906ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новосибирская область, краснодарский край, кемеровская область, общество