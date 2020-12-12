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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588890171.html
В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 560 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:04
2020-12-12T11:04
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 560 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 560 летальных случаев... За весь период по России умерло 46 453 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 76, Подмосковье — 35.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом

11:04 12.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 560 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 560 летальных случаев... За весь период по России умерло 46 453 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 76, Подмосковье — 35.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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