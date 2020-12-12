https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588890171.html

В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 560 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:04

2020-12-12T11:04

2020-12-12T11:04

распространение нового коронавируса

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 560 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 560 летальных случаев... За весь период по России умерло 46 453 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 76, Подмосковье — 35.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург