https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588890171.html
В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 560 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:04
2020-12-12T11:04
2020-12-12T11:04
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250047_0:240:2852:1844_1920x0_80_0_0_9de10a39025082c7755b47ee1353831b.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 560 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 46 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 560 летальных случаев... За весь период по России умерло 46 453 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 76, Подмосковье — 35.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250047_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_64bd238cd5858609a902ec3c8be608d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург