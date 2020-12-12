В России за сутки выявили 28 137 случаев COVID-19
11:01 12.12.2020 (обновлено: 14:23 12.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 28 137, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Зафиксировали еще 560 летальных исходов. Накануне от последствий заражения скончались 613 человек — максимальный показатель с начала эпидемии в стране. Выздоровели 26 118 пациентов.
Наибольшее количество заболевших в Москве — 6622 (7215 днем ранее), Санкт-Петербурге — 3776 и Подмосковье — 1393. Меньше всего новых случаев за сутки в Еврейской автономной области — 24, на Чукотке — девять и в Ненецком автономном округе — восемь.
Вчера оперштаб сообщал о 25 585 новых заболевших. Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 2 625 848 человек, из них более 46,4 тысячи погибли, свыше двух миллионов вылечились. Темп прироста составляет 1,1 процента.
Среди действующих в стране ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
На время новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 70 миллионов, более полутора миллионов человек умерли.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подверженными COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там выявили около 15,9 миллиона заболевших), Индия (9,83 миллиона) и Бразилия (6,84 миллиона). Россия остается на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.