https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588872815.html

Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 может вызывать выпадение волос

Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 может вызывать выпадение волос

Коронавирусная инфекция, особенно если болезнь протекает тяжело, может вызвать выпадение волос, так как организм бросает все силы на то, чтобы поддержать... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T03:03

2020-12-12T03:03

2020-12-12T03:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция, особенно если болезнь протекает тяжело, может вызвать выпадение волос, так как организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции, но как только организм восстановится, волосы снова начнут расти, и выпадение прекратится, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она пояснила, что при заболевании волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время, что и провоцирует чрезмерное выпадение волос.Как правило, пациенты обращают внимание на повышенное выпадение волос через 2-3 месяца после перенесенного заболевания. Потеря волос обычно происходит равномерно по всей коже головы, но в некоторых зонах состояние может быть более серьезным и более очевидным, уточнила Пшеничная.При этом она подчеркнула, что выпадение волос - обратимый процесс.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество