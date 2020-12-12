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Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 может вызывать выпадение волос
Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 может вызывать выпадение волос
Коронавирусная инфекция, особенно если болезнь протекает тяжело, может вызвать выпадение волос, так как организм бросает все силы на то, чтобы поддержать... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T03:03
2020-12-12T03:03
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция, особенно если болезнь протекает тяжело, может вызвать выпадение волос, так как организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции, но как только организм восстановится, волосы снова начнут расти, и выпадение прекратится, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она пояснила, что при заболевании волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время, что и провоцирует чрезмерное выпадение волос.Как правило, пациенты обращают внимание на повышенное выпадение волос через 2-3 месяца после перенесенного заболевания. Потеря волос обычно происходит равномерно по всей коже головы, но в некоторых зонах состояние может быть более серьезным и более очевидным, уточнила Пшеничная.При этом она подчеркнула, что выпадение волос - обратимый процесс.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 может вызывать выпадение волос

03:03 12.12.2020
 
© Fotolia / KurhanОблысение
Облысение - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Fotolia / Kurhan
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция, особенно если болезнь протекает тяжело, может вызвать выпадение волос, так как организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции, но как только организм восстановится, волосы снова начнут расти, и выпадение прекратится, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Состояние волосяного покрова напрямую связано с состоянием нашего организма. И причиной алопеции (выпадения волос) могут быть самые разные факторы: стресс, гормональные изменения (например, во время беременности), а также различные инфекционные заболевания. В том числе коронавирусная инфекция, особенно если она протекает тяжело. При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются", - сказала Пшеничная.
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Она пояснила, что при заболевании волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время, что и провоцирует чрезмерное выпадение волос.
Как правило, пациенты обращают внимание на повышенное выпадение волос через 2-3 месяца после перенесенного заболевания. Потеря волос обычно происходит равномерно по всей коже головы, но в некоторых зонах состояние может быть более серьезным и более очевидным, уточнила Пшеничная.
При этом она подчеркнула, что выпадение волос - обратимый процесс.
"Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова войдут в фазу роста. Но на это может понадобиться несколько месяцев. Поэтому после перенесенной инфекции необходимо вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами. И, конечно, при возникновении признаков алопеции следует обратиться к врачу-трихологу или дерматологу. При своевременно начатом лечении телогеновая алопеция полностью излечима", - отметила Пшеничная.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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