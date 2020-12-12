https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588868741.html

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70 миллионов

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T00:11

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распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, по состоянию на 12 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 70 000 538 человек. Более 1,5 миллиона из них скончались. Выздоровели более 45 миллионов.Ситуация с коронавирусомВсемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Новое заболевание охватило почти весь мир.Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

весь мир

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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