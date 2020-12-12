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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70 миллионов
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T00:11
2020-12-12T00:11
2020-12-12T02:14
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, по состоянию на 12 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 70 000 538 человек. Более 1,5 миллиона из них скончались. Выздоровели более 45 миллионов.Ситуация с коронавирусомВсемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Новое заболевание охватило почти весь мир.Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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