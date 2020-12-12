https://ria.ru/20201212/konstitutsiya-1588871420.html

В России отмечают День Конституции

В России отмечают День Конституции

Конституция России 12 декабря отметит 27-й день рождения, в этом году в нее внесли поправки, для реализации которых еще необходимо подготовить более сотни... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T01:40

2020-12-12T01:40

2020-12-12T11:19

россия

конституция рф

общество

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Конституция России 12 декабря отметит 27-й день рождения, в этом году в нее внесли поправки, для реализации которых еще необходимо подготовить более сотни законопроектов, отметили опрошенные РИА Новости политики и общественники.В январе Владимир Путин предложил несколько новелл, среди которых приоритет Конституции над международными договорами и решениями, запрет для чиновников иметь иностранное гражданство, усиление роли парламента, губернаторов и Госсовета. С 4 июля поправки вступили в силу.В то же время представители парламентской оппозиции продолжат добиваться принятия тех положений, которые не вошли в обновленную Конституцию: отмены запрета на государственную идеологию, проведения выборов только по спискам, введения должности вице-президента.Глобальные измененияДля реализации поправок потребуется гораздо больше законодательных актов, чем планировалось изначально, напомнила сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений Талия Хабриева.Она напомнила, что еще на этапе подготовки общероссийского голосования рабочая группа прогнозировала изменение ста законодательных актов федерального уровня. По ее словам, уже очевидно, что их количество будет больше. Как напомнил другой сопредседатель рабочей группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников, на сегодняшний день уже внесены поправки более чем в 120 законов. Ранее он также отмечал, что новые положения потребуют изменения свыше 150 законов.По оценке Крашенинникова, новая Конституция уже работает. Так, социальные поправки были учтены в бюджете на следующий год. В дальнейшем также потребуется внесение изменений в законы о науке, культуре, здравоохранении, культуре и другие.Депутат также считает чрезвычайно важным рассказывать гражданам о содержании поправок, о том, что такое Конституция и какие права есть у каждого.Больше открытостиНеобходимо привлекать гражданское общество к претворению конституционных норм в жизнь, а также сделать работу по подготовке законопроектов более публичной, считают правозащитники.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также выразила уверенность, что подготовка конституционных законопроектов могла бы вестись более публично."Сегодня ведется большая работа по подготовке законодательных актов. И хотелось бы, чтобы она велась более открыто, публично и общество привлекалось к обсуждению этих законодательных актов, нормативных актов, через которые конституционные нормы войдут в жизнь, имплементируются в правоприменительную практику", — сказала Москалькова.Новые поправки"Единая Россия" считает своей главной задачей добиваться того, чтобы поправки как можно скорее заработали на практике. Другие парламентские партии намерены добиваться принятия тех принципиальных для них положений, которые не вошли в число принятых поправок.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что в общей сложности девять предложений его партии были включены в проект поправок к Конституции, а еще шесть учтены не были, но партия "продолжит их продвигать"."Во-первых, нужно поменять название должности главы государства. Сейчас мы используем иностранный термин "президент", а нужен русский — например, верховный правитель. Во-вторых, ввести пост вице-президента. В-третьих, пора отменить деление страны на регионы по национальному принципу и четко прописать, что все недра принадлежат государству. Отменить запрет на государственную идеологию", — сказал Жириновский.В свою очередь, глава КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что многие принципиальные для коммунистов предложения не были включены в новую Конституцию."Справедливая Россия" считает необходимым просвещать общество о содержании конституционных поправок. Для этого можно было бы ввести специальный предмет в школах, считает глава партии Сергей Миронов."Было бы правильно, если хотя бы в течение полугода старшеклассники основательно знакомились с основным законом страны, в которой им предстоит жить. Этот курс мог бы иметь самую практическую направленность: чтобы юные граждане знали свои права и обязанности, имели представление о том, как функционируют государство и его структуры, как они могут влиять на жизнь страны", — сказал политик.

https://ria.ru/20201211/konstitutsiya-1588833444.html

https://ria.ru/20201211/moskva-1588814424.html

https://ria.ru/20201209/konstitutsiya-1588418631.html

https://ria.ru/20201208/konstitutsiya-1588221474.html

https://ria.ru/20201111/peskov-1584082259.html

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россия, конституция рф, общество