Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201212/klimat-1588929020.html
Генсек ООН призвал страны объявить чрезвычайное положение в сфере климата
Генсек ООН призвал страны объявить чрезвычайное положение в сфере климата
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до достижения углеродной нейтральности. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:18
2020-12-12T17:28
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152962/98/1529629814_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_0966292b6cc16c795c2795d7875912de.jpg
ООН, 12 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до достижения углеродной нейтральности.В субботу проходит онлайн-саммит по амбициозным задачам в связи с изменением климата. Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.Гутерреш заявил, что обязательства, данные странами при заключении Парижского климатического соглашения, не исполняются. По его словам, концентрация диоксида углерода достигла рекордного уровня, температура на Земле сегодня на 1,2 градуса выше, чем до промышленной революции. "Если мы не сменим курс, то в этом столетии мы можем столкнуться с катастрофическим потеплением — более чем на три градуса", - заявил генсек ООН."Именно поэтому сегодня я призываю всех мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до тех пор, пока не будет обеспечена углеродная нейтральность", - подчеркнул он.По его словам, около 38 стран уже сделали этот шаг, признав экстренность ситуации. "Я настоятельно призываю всех остальных последовать этому примеру", - указал Гутерреш.Генсек ООН также призвал страны назначить цену за загрязнение углеродом, постепенно прекратить финансирование сектора ископаемых энергоносителей и положить конец его субсидированию. Коме того, он попросил прекратить строительство новых угольных электростанций, начать облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей. Гутерреш считает необходимым сделать обязательным раскрытие информации о финансовых рисках, связанных с изменением климата, и включить цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные стратегии и решения.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Это первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все большую долю в энергопоставках должны получать возобновляемые источники энергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/osen-1587115124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152962/98/1529629814_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d231dcb60c6f9a035bbd9a1885bbc0bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оон, в мире

Генсек ООН призвал страны объявить чрезвычайное положение в сфере климата

17:18 12.12.2020 (обновлено: 17:28 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 12 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до достижения углеродной нейтральности.
В субботу проходит онлайн-саммит по амбициозным задачам в связи с изменением климата. Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.
Гутерреш заявил, что обязательства, данные странами при заключении Парижского климатического соглашения, не исполняются. По его словам, концентрация диоксида углерода достигла рекордного уровня, температура на Земле сегодня на 1,2 градуса выше, чем до промышленной революции. "Если мы не сменим курс, то в этом столетии мы можем столкнуться с катастрофическим потеплением — более чем на три градуса", - заявил генсек ООН.
"Именно поэтому сегодня я призываю всех мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до тех пор, пока не будет обеспечена углеродная нейтральность", - подчеркнул он.
По его словам, около 38 стран уже сделали этот шаг, признав экстренность ситуации. "Я настоятельно призываю всех остальных последовать этому примеру", - указал Гутерреш.
Статуя в Летнем саду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 11:41
"Теплее климата". Прошедшая осень в Петербурге побила рекорд за 86 лет
Генсек ООН также призвал страны назначить цену за загрязнение углеродом, постепенно прекратить финансирование сектора ископаемых энергоносителей и положить конец его субсидированию. Коме того, он попросил прекратить строительство новых угольных электростанций, начать облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей. Гутерреш считает необходимым сделать обязательным раскрытие информации о финансовых рисках, связанных с изменением климата, и включить цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные стратегии и решения.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Это первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все большую долю в энергопоставках должны получать возобновляемые источники энергии.
 
ООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Пензенской области произошел крупный пожар на мебельном цехе
08:21Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:13Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
07:43Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
07:24В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
07:11На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
07:10На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж
07:07Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
07:05Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
06:56Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
06:12Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19
06:02Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
05:50СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
05:32СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой
04:32Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
04:17СМИ: в США запросили данные об украинской компании по делу сына Байдена
03:37Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
03:27Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
03:07На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
03:02"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
Лента новостейМолния