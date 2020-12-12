https://ria.ru/20201212/khorvatiya-1588952272.html

Хорватия установила рекорд смертности от COVID-19 на Западных Балканах

Хорватия установила рекорд смертности от COVID-19 на Западных Балканах

В Хорватии зафиксировано максимальное суточное число умерших от COVID-19 для всех государств Западных Балкан - 78 жертв, сообщил национальный кризисный штаб. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T21:35

2020-12-12T21:35

2020-12-12T21:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

хорватия

в мире

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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. В Хорватии зафиксировано максимальное суточное число умерших от COVID-19 для всех государств Западных Балкан - 78 жертв, сообщил национальный кризисный штаб.Прошлый антирекорд по смертности для всех стран региона Западных Балкан Хорватия установила 1 декабря, когда скончались 75 больных коронавирусом."В прошедшие 24 часа зафиксировано 4 135 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 172 523. За последние сутки скончались 78 человек, всего до сих пор – 2 562", - сообщил в субботу кризисный штаб.Уточняется, что на больничном лечении находятся 2 792 пациента, из них 295 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.В субботу в Хорватии вступили в силу новые ограничительные меры из-за пандемии в сфере торговли. Теперь в торговых точках менее 10 квадратных метров может находиться лишь один покупатель. В более крупных магазинах и супермаркетах, в зависимости от площади, необходимое пространство для одного человека должно быть от 12 до 20 квадратных метров.Власти Хорватии с 28 ноября ужесточили принятые ранее меры по борьбе с пандемией. Запрещены все публичные мероприятия и собрания с присутствием свыше 25 человек. На частных собраниях и торжествах могут присутствовать не более 10 человек. Все публичные мероприятия и торжества могут проводиться не позднее 22.00. Обязательно ношение маски на открытом воздухе, где расстояние между людьми менее полутора метров. Проведение свадеб приостановлено, на похоронах может присутствовать не более 25 человек.Общественный транспорт может заполняться не более чем на 40% мест. Торговые точки должны принимать покупателей из расчета один человек на четыре квадратных метра. Работа пекарен останавливается в 22.00, продажа алкоголя запрещается с 22.00 до 06.00. Приостановлена работа игровых залов, казино, проведение презентаций, выставок и туристических мероприятий. Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом или передавать заказ покупателю перед объектом.Закрыты все спортивные и рекреационные залы, фитнес-центры. Проведение тренировок разрешено только спортсменам высших категорий. Все любительские спектакли и другие любительские культурные мероприятия приостанавливаются, как и выступления оркестров и подобные массовые мероприятия, а также работа танцевальных школ. Данные меры введены до 21 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/smertnost-1588855069.html

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585833346.html

хорватия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, хорватия, в мире