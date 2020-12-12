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МИД Франции назвал казнь журналиста в Иране варварским актом
МИД Франции назвал казнь журналиста в Иране варварским актом
МИД Франции решительно осудила казнь журналиста Рухоллы Зама в Иране, назвав это варварским актом. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:05
2020-12-12T21:05
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. МИД Франции решительно осудила казнь журналиста Рухоллы Зама в Иране, назвав это варварским актом."Рухолла Зам, журналист, приговоренный к смертной казни, был казнен сегодня в Иране. Франция самым решительным образом осуждает это серьезное нападение на свободу слова в Иране. Это варварский и неприемлемый акт, противоречащий международным обязательствам этой страны. Франция вновь заявляет о своем постоянном неприятии смертной казни везде и при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении представителя МИД Франции.Власти Ирана казнили руководителя новостного портала "Амад Ньюз" в субботу утром. Как сообщило агентство Mehr News, смертная казнь была проведена через повешение. Ранее на этой неделе стало известно, что власти Ирана подтвердили смертный приговор главе новостного портала "Амад ньюз", якобы получавшему помощь от иностранных разведок.В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже, не уточнялось, каким образом он был задержан и где.
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мид франции‎, франция, сша, париж, в мире

МИД Франции назвал казнь журналиста в Иране варварским актом

21:05 12.12.2020
 
© REUTERS / Wana News AgencyРуководитель новостного портала "Амад Ньюз" Рухолла Зам в зале суда в Тегеране, Иран. 2 июня 2020
Руководитель новостного портала Амад Ньюз Рухолла Зам в зале суда в Тегеране, Иран. 2 июня 2020 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© REUTERS / Wana News Agency
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. МИД Франции решительно осудила казнь журналиста Рухоллы Зама в Иране, назвав это варварским актом.
"Рухолла Зам, журналист, приговоренный к смертной казни, был казнен сегодня в Иране. Франция самым решительным образом осуждает это серьезное нападение на свободу слова в Иране. Это варварский и неприемлемый акт, противоречащий международным обязательствам этой страны. Франция вновь заявляет о своем постоянном неприятии смертной казни везде и при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении представителя МИД Франции.
Власти Ирана казнили руководителя новостного портала "Амад Ньюз" в субботу утром. Как сообщило агентство Mehr News, смертная казнь была проведена через повешение. Ранее на этой неделе стало известно, что власти Ирана подтвердили смертный приговор главе новостного портала "Амад ньюз", якобы получавшему помощь от иностранных разведок.
В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.
Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже, не уточнялось, каким образом он был задержан и где.
Руководитель новостного портала Амад Ньюз Рухолла Зам в зале суда в Тегеране, Иран. 2 июня 2020 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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