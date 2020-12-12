https://ria.ru/20201212/kazn-1588947028.html

В Берлине осудили казнь главы новостного портала "Амад Ньюз" в Иране

В Берлине осудили казнь главы новостного портала "Амад Ньюз" в Иране

В МИД ФРГ заявили, что потрясены и шокированы казнью руководителя новостного портала "Амад Ньюз" Рухоллы Зама в Иране. РИА Новости, 12.12.2020

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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что потрясены и шокированы казнью руководителя новостного портала "Амад Ньюз" Рухоллы Зама в Иране."Правительство Германии потрясено казнью блогера Рухоллы Сэма, произошедшей сегодня в Иране. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям. Мы шокированы обстоятельствами, при которых был вынесен приговор, особенно предыдущим похищением из-за границы", - говорится в заявлении МИД ФРГ.В заявлении подчёркнуто, что позиция правительства Германии в отношении смертной казни остаётся неизменной: это "жестокая и бесчеловечная форма наказания, которую мы отвергаем при любых обстоятельствах"."Мы призываем Иран уважать право своих граждан на свободу выражения мнений, освободить всех политических заключенных и не выносить и не приводить в исполнение какие-либо новые смертные приговоры", - заявили в ведомстве.Власти Ирана казнили руководителя новостного портала "Амад Ньюз" в субботу утром. Как сообщило агентство Mehr News, смертная казнь была проведена через повешение. Ранее на этой неделе стало известно, что власти Ирана подтвердили смертный приговор главе новостного портала "Амад ньюз", якобы получавшему помощь от иностранных разведок.В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже, не уточнялось, каким образом он был задержан и где.

https://ria.ru/20201212/iran-1588916162.html

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германия, иран, казнь, мид германии, сша, париж, в мире