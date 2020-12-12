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В Иране повесили главу новостного портала "Амад Ньюз"
В Иране повесили главу новостного портала "Амад Ньюз"
Руководитель новостного портала "Амад Ньюз" Рухолла Зам казнен в субботу в Иране, сообщает агентство Mehr News. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T10:15
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иран
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Руководитель новостного портала "Амад Ньюз" Рухолла Зам казнен в субботу в Иране, сообщает агентство Mehr News.Сообщается, что смертная казнь приведена в исполнение в субботу утром через повешение.Ранее на этой неделе стало известно, что власти Ирана подтвердили смертный приговор главе новостного портала "Амад ньюз", получавшему помощь от иностранных разведок.В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже, не уточнялось, каким образом он был задержан и где.
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иран, в мире

В Иране повесили главу новостного портала "Амад Ньюз"

10:15 12.12.2020 (обновлено: 10:32 12.12.2020)
 
© REUTERS / Wana News AgencyРуководитель новостного портала "Амад Ньюз" Рухолла Зам в зале суда в Тегеране, Иран. 2 июня 2020
Руководитель новостного портала Амад Ньюз Рухолла Зам в зале суда в Тегеране, Иран. 2 июня 2020 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© REUTERS / Wana News Agency
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Руководитель новостного портала "Амад Ньюз" Рухолла Зам казнен в субботу в Иране, сообщает агентство Mehr News.
Сообщается, что смертная казнь приведена в исполнение в субботу утром через повешение.
Ранее на этой неделе стало известно, что власти Ирана подтвердили смертный приговор главе новостного портала "Амад ньюз", получавшему помощь от иностранных разведок.
В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.
Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже, не уточнялось, каким образом он был задержан и где.
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