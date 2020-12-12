https://ria.ru/20201212/karabakh-1588930764.html

Россия и Турция создадут центр по режиму прекращения огня в Карабахе

Россия и Турция создадут центр по режиму прекращения огня в Карабахе

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе, перешедшем под контроль Баку, согласно РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:38

2020-12-12T17:38

2020-12-12T17:38

ситуация в нагорном карабахе

россия

ильхам алиев

турция

азербайджан

в мире

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БАКУ, 12 дек – РИА Новости. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе, перешедшем под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению."Мы находимся на стадии создания Мониторингового Центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном заявлении 10 ноября. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

https://ria.ru/20201207/navalnyy-1588056255.html

россия

турция

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ильхам алиев, турция, азербайджан, в мире