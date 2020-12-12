Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201212/karabakh-1588930764.html
Россия и Турция создадут центр по режиму прекращения огня в Карабахе
Россия и Турция создадут центр по режиму прекращения огня в Карабахе
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе, перешедшем под контроль Баку, согласно РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:38
2020-12-12T17:38
ситуация в нагорном карабахе
россия
ильхам алиев
турция
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586911004_0:110:2968:1780_1920x0_80_0_0_42fe4829bb732ff2bdf89158b80d1aaa.jpg
БАКУ, 12 дек – РИА Новости. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе, перешедшем под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению."Мы находимся на стадии создания Мониторингового Центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном заявлении 10 ноября. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
https://ria.ru/20201207/navalnyy-1588056255.html
россия
турция
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586911004_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_444c306036b05ab3a13714d64bf9c6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ильхам алиев, турция, азербайджан, в мире

Россия и Турция создадут центр по режиму прекращения огня в Карабахе

17:38 12.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазвертывание российскими военными полевого госпиталя в Степанакерте
Развертывание российскими военными полевого госпиталя в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 12 дек – РИА Новости. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе, перешедшем под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.
"Мы находимся на стадии создания Мониторингового Центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном заявлении 10 ноября. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 16:33
Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным, Карабах и COVID-19
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияИльхам АлиевТурцияАзербайджанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:13Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
07:43Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
07:24В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
07:11На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
07:10На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж
07:07Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
07:05Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
06:56Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
06:12Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19
06:02Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
05:50СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
05:32СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой
04:32Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
04:17СМИ: в США запросили данные об украинской компании по делу сына Байдена
03:37Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
03:27Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
03:07На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
03:02"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
02:17Греция продлила разрешение на въезд в страну для россиян
Лента новостейМолния