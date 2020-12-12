В Калуге дали официальный старт проекту "Новогодняя столица России 2021"
20:02 12.12.2020 (обновлено: 20:24 12.12.2020)
© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиВ Калуге дали официальный старт проекту "Новогодняя столица России 2021"
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша при помощи Деда Мороза и Снегурочки дал официальный старт всероссийскому проекту "Калуга – Новогодняя столица России 2021", сообщило правительство региона.
В субботу в Калуге стартовали торжества в рамках всероссийского проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021", которые продлятся по 9 января.
Церемония открытия проекта прошла на площади Старый торг. В церемонии участвовали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов, а также главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка.
Торжественная часть началась с гимна новогодней столицы и концертной программы. На сцене демонстрировалось лазерное шоу с исторической ретроспективой Калуги, достопримечательностями города, героями и символом проекта – космической снежинкой. Персонажи проекта - калужский купец и купчиха - рассказали об истории и традициях калужского купечества. Главная новогодняя елка областной столицы зажгла огни.
© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиВ Калуге дали официальный старт проекту "Новогодняя столица России 2021"
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
В Калуге дали официальный старт проекту "Новогодняя столица России 2021"
Губернатор дал официальный старт всероссийскому проекту "Калуга – Новогодняя столица России 2021" под праздничный салют.
"Уходящий год – непростой, но мы очень хотели этого праздника и сделали очень многое. Важно, что у нас есть наши семьи, наши друзья, готовность прийти на помощь и вера в будущее. Сегодня мы запускаем Новый год по всей стране", - заявил со сцены Владислав Шапша. В продолжение городской глава Дмитрий Денисов подчеркнул, что дается старт замечательному событию и выразил уверенность, что запланированные праздничные мероприятия принесут в жизнь позитив.
© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиВ Калуге дали официальный старт проекту "Новогодняя столица России 2021"
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
В Калуге дали официальный старт проекту "Новогодняя столица России 2021"
Сенатор Анатолий Артамонов отметил, что калужане приложили огромные усилия к подготовке города в рамках проекта "Калуга – новогодняя столица России 2021". Он призвал всех, несмотря на пандемию, быть оптимистами и верить, что все, что тревожило в 2020 году, пройдет, и 2021 год будет по-настоящему счастливым. "Желаю калужанам и всем жителям нашей страны здоровья. Пусть Новый год принесет удачу, счастье и пусть все ваши мечты сбудутся. А новогодней столице России - ура! Калужане, вы молодцы", - сказал сенатор.
© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиВ Калуге дали официальный старт проекту "Новогодняя столица России 2021"
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
В Калуге дали официальный старт проекту "Новогодняя столица России 2021"
"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.
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