https://ria.ru/20201212/kaluga-1588944941.html

В Калуге дали официальный старт проекту "Новогодняя столица России 2021"

В Калуге дали официальный старт проекту "Новогодняя столица России 2021"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша при помощи Деда Мороза и Снегурочки дал официальный старт всероссийскому проекту "Калуга – Новогодняя столица... РИА Новости, 12.12.2020

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калужская область

владислав шапша

новогодняя столица россии

новый год

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анатолий артамонов

калуга

калужская область

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КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша при помощи Деда Мороза и Снегурочки дал официальный старт всероссийскому проекту "Калуга – Новогодняя столица России 2021", сообщило правительство региона.В субботу в Калуге стартовали торжества в рамках всероссийского проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021", которые продлятся по 9 января.Церемония открытия проекта прошла на площади Старый торг. В церемонии участвовали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов, а также главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка.Торжественная часть началась с гимна новогодней столицы и концертной программы. На сцене демонстрировалось лазерное шоу с исторической ретроспективой Калуги, достопримечательностями города, героями и символом проекта – космической снежинкой. Персонажи проекта - калужский купец и купчиха - рассказали об истории и традициях калужского купечества. Главная новогодняя елка областной столицы зажгла огни.Губернатор дал официальный старт всероссийскому проекту "Калуга – Новогодняя столица России 2021" под праздничный салют."Уходящий год – непростой, но мы очень хотели этого праздника и сделали очень многое. Важно, что у нас есть наши семьи, наши друзья, готовность прийти на помощь и вера в будущее. Сегодня мы запускаем Новый год по всей стране", - заявил со сцены Владислав Шапша. В продолжение городской глава Дмитрий Денисов подчеркнул, что дается старт замечательному событию и выразил уверенность, что запланированные праздничные мероприятия принесут в жизнь позитив.Сенатор Анатолий Артамонов отметил, что калужане приложили огромные усилия к подготовке города в рамках проекта "Калуга – новогодняя столица России 2021". Он призвал всех, несмотря на пандемию, быть оптимистами и верить, что все, что тревожило в 2020 году, пройдет, и 2021 год будет по-настоящему счастливым. "Желаю калужанам и всем жителям нашей страны здоровья. Пусть Новый год принесет удачу, счастье и пусть все ваши мечты сбудутся. А новогодней столице России - ура! Калужане, вы молодцы", - сказал сенатор."Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.

https://ria.ru/20201212/parad-1588941529.html

https://ria.ru/20201212/prazdnik-1588937308.html

https://ria.ru/20201212/kaluga-1588922740.html

калуга

калужская область

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владислав шапша, новогодняя столица россии, новый год, дед мороз, анатолий артамонов, калуга, калужская область, общество