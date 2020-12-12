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Калужская область
https://ria.ru/20201212/kaluga-1588922740.html
Ретропоезд привез первых гостей в новогоднюю столицу России Калугу
Ретропоезд привез первых гостей в новогоднюю столицу России Калугу
Ретропоезд привез первых гостей в новогоднюю столицу России Калугу – это представители бизнеса, общественных организаций и творческих коллективов, журналисты,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:19
2020-12-12T16:30
калужская область
новый год
ржд
калуга
калужская область
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КАЛУГА, 12 дек - РИА Новости. Ретропоезд привез первых гостей в новогоднюю столицу России Калугу – это представители бизнеса, общественных организаций и творческих коллективов, журналисты, сообщило правительство Калужской области.С 12 декабря по 9 января в Калуге проходят торжества в рамках всероссийского проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021"."Сегодня на станцию Калуга-I новогодний ретропоезд привез первых гостей праздничных мероприятий. В числе пассажиров – представители бизнеса, общественных организаций и творческих коллективов, журналисты. Компания РЖД не один год реализует туристический проект, в ходе которого каждый желающий может совершить путешествие на поезде с паровозом в качестве локомотива и услышать увлекательные рассказы гида в пути", - говорится в сообщении.Сегодня на вопросы почетных гостей новогодней столицы ответил и глава региона, он присоединился к путешественникам в пути."Это большая честь и серьезный вызов - организовать праздник таким образом, чтобы люди, которые приедут сюда, и калужане, запомнили праздник надолго, запомнили его с хорошими эмоциями", - заявил Шапша.Губернатор подчеркнул, что при организации мероприятий основное внимание уделялось безопасности людей: практически все они пройдут на открытом воздухе с соблюдением необходимых профилактических мер. У Калуги для гостей много сюрпризов – концерты, ярмарки, театрализованные представления и спортивные мероприятия."Гости праздника тоже приготовили свои подарки. В ходе путешествия на ретропоезде представители компании "Мицубиси Моторс Рус" сообщили о решении передать пять автомобилей Mitsubishi Outlander Калужской области. Они будут направлены в медучреждения региона. Также компания до середины 2021 года планирует перенести юридический адрес в наш регион, что обеспечит новые налоговые поступления в областной бюджет", - информирует областное правительство."Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.
https://ria.ru/20201212/parad-1588916611.html
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новый год, ржд, калуга, калужская область

Ретропоезд привез первых гостей в новогоднюю столицу России Калугу

16:19 12.12.2020 (обновлено: 16:30 12.12.2020)
 
© Фото : пресс-службы правительства Калужской областиРетропоезд с туристами из Москвы на станции в Калуге
Ретропоезд с туристами из Москвы на станции в Калуге - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : пресс-службы правительства Калужской области
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КАЛУГА, 12 дек - РИА Новости. Ретропоезд привез первых гостей в новогоднюю столицу России Калугу – это представители бизнеса, общественных организаций и творческих коллективов, журналисты, сообщило правительство Калужской области.
С 12 декабря по 9 января в Калуге проходят торжества в рамках всероссийского проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021".
"Сегодня на станцию Калуга-I новогодний ретропоезд привез первых гостей праздничных мероприятий. В числе пассажиров – представители бизнеса, общественных организаций и творческих коллективов, журналисты. Компания РЖД не один год реализует туристический проект, в ходе которого каждый желающий может совершить путешествие на поезде с паровозом в качестве локомотива и услышать увлекательные рассказы гида в пути", - говорится в сообщении.
Сегодня на вопросы почетных гостей новогодней столицы ответил и глава региона, он присоединился к путешественникам в пути.
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"Это большая честь и серьезный вызов - организовать праздник таким образом, чтобы люди, которые приедут сюда, и калужане, запомнили праздник надолго, запомнили его с хорошими эмоциями", - заявил Шапша.
Губернатор подчеркнул, что при организации мероприятий основное внимание уделялось безопасности людей: практически все они пройдут на открытом воздухе с соблюдением необходимых профилактических мер. У Калуги для гостей много сюрпризов – концерты, ярмарки, театрализованные представления и спортивные мероприятия.
© Фото : пресс-службы правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : пресс-службы правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
"Гости праздника тоже приготовили свои подарки. В ходе путешествия на ретропоезде представители компании "Мицубиси Моторс Рус" сообщили о решении передать пять автомобилей Mitsubishi Outlander Калужской области. Они будут направлены в медучреждения региона. Также компания до середины 2021 года планирует перенести юридический адрес в наш регион, что обеспечит новые налоговые поступления в областной бюджет", - информирует областное правительство.
"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.
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