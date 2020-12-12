https://ria.ru/20201212/iran-1588916162.html

"Репортеры без границ" возмущены казнью в Иране главы портала "Амад Ньюз"

"Репортеры без границ" возмущены казнью в Иране главы портала "Амад Ньюз"

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) возмущена казнью в Иране руководителя новостного портала "Амад Ньюз" Рухоллы Зама, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:09

2020-12-12T15:09

2020-12-12T15:09

мишель бачелет

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) возмущена казнью в Иране руководителя новостного портала "Амад Ньюз" Рухоллы Зама, говорится в сообщении организации в Twitter.В RSF отметили, что с 23 октября предупреждали верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчика ООН по вопросам прав человека в Иране Джаваида Рехмана о возможности исполнения вынесенного Заму смертного приговора.Власти Ирана казнили руководителя новостного портала "Амад Ньюз" в субботу утром. Как сообщило агентство Mehr News, смертная казнь была проведена через повешение. Ранее на этой неделе стало известно, что власти Ирана подтвердили смертный приговор главе новостного портала "Амад ньюз", якобы получавшему помощь от иностранных разведок.В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже, не уточнялось, каким образом он был задержан и где.

https://ria.ru/20201212/kazn-1588884988.html

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мишель бачелет, репортеры без границ, франция, оон, иран, париж, в мире