"Репортеры без границ" возмущены казнью в Иране главы портала "Амад Ньюз"
© REUTERS / Wana News AgencyРуководитель новостного портала "Амад Ньюз" Рухолла Зам в зале суда в Тегеране, Иран. 2 июня 2020
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) возмущена казнью в Иране руководителя новостного портала "Амад Ньюз" Рухоллы Зама, говорится в сообщении организации в Twitter.
В RSF отметили, что с 23 октября предупреждали верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчика ООН по вопросам прав человека в Иране Джаваида Рехмана о возможности исполнения вынесенного Заму смертного приговора.
#Iran: AmadNews editor #Rohollah_Zam was executed this 12/12. RSF is outraged at this new crime of Iranian justice and sees @ali_khamenei as the mastermind of this execution. RSF had warned @mbachelet and @JavaidRehman about his possible execution since the 23rd of October pic.twitter.com/sRGZRFxe95— RSF (@RSF_inter) December 12, 2020
Власти Ирана казнили руководителя новостного портала "Амад Ньюз" в субботу утром. Как сообщило агентство Mehr News, смертная казнь была проведена через повешение. Ранее на этой неделе стало известно, что власти Ирана подтвердили смертный приговор главе новостного портала "Амад ньюз", якобы получавшему помощь от иностранных разведок.
В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже, не уточнялось, каким образом он был задержан и где.