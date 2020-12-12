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Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты
Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T09:58
2020-12-12T10:31
павел малков
михаил мишустин
даниил егоров
сергей данкверт
максим решетников
дмитрий патрушев
денис мантуров
антон силуанов
андрей белоусов
николай патрушев
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары, сообщила пресс-служба кабмина.В нее вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков.Кроме того, в состав рабочей группы включили помощника председателя правительства Игоря Артемьева, заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, директора департамента экономического развития и финансов правительства Василия Толоко.Накануне обеспокоенность ростом цен на базовые продукты выразил Владимир Путин: президент отметил, что из-за этого у россиян может не хватить денег на покупку еды.Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54 процента, подсолнечное масло — на 23,78 процента, макароны — на 10,45 процента, хлеб — 6,34 процента.Мишустин отреагировал и раскритиковал министров и вице-премьеров, которые "упустили ситуацию". По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты, в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовой цены дали и торговым сетям.
https://ria.ru/20201210/tseny-1588584907.html
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павел малков, михаил мишустин, даниил егоров, сергей данкверт, максим решетников, дмитрий патрушев, денис мантуров, антон силуанов, андрей белоусов, николай патрушев, россия, правительство рф

Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты

09:58 12.12.2020 (обновлено: 10:31 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары, сообщила пресс-служба кабмина.
В нее вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков.
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Песков рассказал об обращениях россиян к Путину из-за цен на продукты
Кроме того, в состав рабочей группы включили помощника председателя правительства Игоря Артемьева, заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, директора департамента экономического развития и финансов правительства Василия Толоко.
Накануне обеспокоенность ростом цен на базовые продукты выразил Владимир Путин: президент отметил, что из-за этого у россиян может не хватить денег на покупку еды.
Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54 процента, подсолнечное масло — на 23,78 процента, макароны — на 10,45 процента, хлеб — 6,34 процента.
Мишустин отреагировал и раскритиковал министров и вице-премьеров, которые "упустили ситуацию". По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты, в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовой цены дали и торговым сетям.
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Павел МалковМихаил МишустинДаниил ЕгоровСергей ДанквертМаксим РешетниковДмитрий ПатрушевДенис МантуровАнтон СилуановАндрей БелоусовНиколай ПатрушевРоссияПравительство РФ
 
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