https://ria.ru/20201212/gaz-1588887869.html
В США заявили, что "Северный поток — 2" никогда не будет функционировать
В США заявили, что "Северный поток — 2" никогда не будет функционировать
Проект российского газопровода "Северный поток – 2" не имеет шансов на реализацию, сообщает DPA со ссылкой на высокопоставленного источника из американского... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T10:33
2020-12-12T10:33
2020-12-12T10:54
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
швеция
финляндия
экономика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Проект российского газопровода "Северный поток – 2" не имеет шансов на реализацию, сообщает DPA со ссылкой на высокопоставленного источника из американского правительства.По мнению собеседника агентства, если бы оператор газопровода действительно мог завершить проект, он бы "давно это сделал".Ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "потока" в водах Германии."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
https://ria.ru/20201211/gazoprovod-1588837733.html
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, швеция, финляндия, экономика