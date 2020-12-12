Депутат Госдумы Казакова: Гафт был интересным для людей любого возраста

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Актер Валентин Гафт внес огромный вклад в образование и воспитание целых поколений, у него был уникальный дар – быть интересным для людей любого возраста, рассказала РИА Новости замглавы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.Гафт скончался в субботу, ему было 85 лет."Уход из жизни Валентина Иосифовича - невосполнимая утрата для нашей культуры, для нашей страны, для всех нас. Как актер театра и кино, как поэт, автор острых эпиграмм он принес своим почитателям столько эмоций, радости, тонкого и точного юмора, переживаний и бесконечного восхищения. В игре и в голосе Гафта было столько молодости и одновременно мудрости, убедительности и индивидуальности!" - сказала Казакова.Она отметила, что созданные его талантом образы врезались в память людей навсегда, но каждый раз при возвращении к ним можно было получить новые впечатления и новые уроки."Валентин Иосифович внес огромный вклад в образование и воспитание целых поколений. Он имел уникальный дар - завораживать и быть интересным для людей любого возраста. Аудиокниги в исполнении нашего любимого народного артиста зачастую выбирают, читают и перечитывают многократно благодаря уникальному тембру голоса Валентина Гафта", - добавила депутат."Уже сегодня очевидно, что еще долгие-долгие годы зрители и слушатели будут смотреть, слушать, помнить, благодарить и аплодировать таланту величайшего творца и сильного человека! Светлая память Валентину Иосифовичу!" - заключила Казакова.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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Едкий сатирик и преданный сцене актер: умер Валентин Гафт
Скончался народный артист Валентин Гафт. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 50 только на сцене родного "Современника". Гафт прекрасно читал стихи и сочинял острые эпиграммы. В конце 70-х к нему пришла всесоюзная известность. Летом 2019 года актер перенес инсульт и ушел из любимого "Современника". О кончине Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил 24 года.
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Актер Валентин Гафт внес огромный вклад в образование и воспитание целых поколений, у него был уникальный дар – быть интересным для людей любого возраста, рассказала РИА Новости замглавы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
"Уход из жизни Валентина Иосифовича - невосполнимая утрата для нашей культуры, для нашей страны, для всех нас. Как актер театра и кино, как поэт, автор острых эпиграмм он принес своим почитателям столько эмоций, радости, тонкого и точного юмора, переживаний и бесконечного восхищения. В игре и в голосе Гафта было столько молодости и одновременно мудрости, убедительности и индивидуальности!" - сказала Казакова.
Она отметила, что созданные его талантом образы врезались в память людей навсегда, но каждый раз при возвращении к ним можно было получить новые впечатления и новые уроки.
"Валентин Иосифович внес огромный вклад в образование и воспитание целых поколений. Он имел уникальный дар - завораживать и быть интересным для людей любого возраста. Аудиокниги в исполнении нашего любимого народного артиста зачастую выбирают, читают и перечитывают многократно благодаря уникальному тембру голоса Валентина Гафта", - добавила депутат.
"Уже сегодня очевидно, что еще долгие-долгие годы зрители и слушатели будут смотреть, слушать, помнить, благодарить и аплодировать таланту величайшего творца и сильного человека! Светлая память Валентину Иосифовичу!" - заключила Казакова.
В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.
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В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.
В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.
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