https://ria.ru/20201212/gaft-1588927653.html

На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс

На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс

Журналисты украинского портала "Обозреватель" после смерти советского и российского актера Валентина Гафта решили вспомнить, что он говорил про Крым и Донбасс. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:07

2020-12-12T17:07

2020-12-12T21:24

ольга остроумова

донбасс

валентин гафт

украина

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Журналисты украинского портала "Обозреватель" после смерти советского и российского актера Валентина Гафта решили вспомнить, что он говорил про Крым и Донбасс.Артист обвинял украинскую власть в убийстве собственных граждан на юго-востоке страны, а Крым считал российским.Актер называл "дикостью" уничтожение сел и деревень в Донбассе.Он также отмечал, что в советское время никому не могло даже в голову прийти, чтобы украинцы и россияне конфликтовали друг с другом.При этом артист всегда высказывался об Украине положительно и подчеркивал, что это особенная страна для него."Я всегда ездил на Украину, для меня это хутора, мазанки, праздники, украинский борщ, песни, красивые женщины, чудесные люди, язык, характеры потрясающие", — приводит портал слова Гафта.Артист находился в белом списке деятелей культуры, которые высказывались в поддержку Украины. Однако сам он говорил, что предпочел бы оказаться в черном списке.Ранее стало известно о смерти выдающегося актера Валентина Гафта из-за последствий инсульта. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588913468.html

донбасс

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ольга остроумова, донбасс, валентин гафт, украина