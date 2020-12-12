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На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс
На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс
Журналисты украинского портала "Обозреватель" после смерти советского и российского актера Валентина Гафта решили вспомнить, что он говорил про Крым и Донбасс. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:07
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ольга остроумова
донбасс
валентин гафт
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Журналисты украинского портала "Обозреватель" после смерти советского и российского актера Валентина Гафта решили вспомнить, что он говорил про Крым и Донбасс.Артист обвинял украинскую власть в убийстве собственных граждан на юго-востоке страны, а Крым считал российским.Актер называл "дикостью" уничтожение сел и деревень в Донбассе.Он также отмечал, что в советское время никому не могло даже в голову прийти, чтобы украинцы и россияне конфликтовали друг с другом.При этом артист всегда высказывался об Украине положительно и подчеркивал, что это особенная страна для него."Я всегда ездил на Украину, для меня это хутора, мазанки, праздники, украинский борщ, песни, красивые женщины, чудесные люди, язык, характеры потрясающие", — приводит портал слова Гафта.Артист находился в белом списке деятелей культуры, которые высказывались в поддержку Украины. Однако сам он говорил, что предпочел бы оказаться в черном списке.Ранее стало известно о смерти выдающегося актера Валентина Гафта из-за последствий инсульта. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.
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ольга остроумова, донбасс, валентин гафт, украина

На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс

17:07 12.12.2020 (обновлено: 21:24 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефилоАктер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефило
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Журналисты украинского портала "Обозреватель" после смерти советского и российского актера Валентина Гафта решили вспомнить, что он говорил про Крым и Донбасс.
Артист обвинял украинскую власть в убийстве собственных граждан на юго-востоке страны, а Крым считал российским.
"Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", — говорил Гафт в одном из интервью.
Актер называл "дикостью" уничтожение сел и деревень в Донбассе.
Он также отмечал, что в советское время никому не могло даже в голову прийти, чтобы украинцы и россияне конфликтовали друг с другом.
При этом артист всегда высказывался об Украине положительно и подчеркивал, что это особенная страна для него.
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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"Я всегда ездил на Украину, для меня это хутора, мазанки, праздники, украинский борщ, песни, красивые женщины, чудесные люди, язык, характеры потрясающие", — приводит портал слова Гафта.
Артист находился в белом списке деятелей культуры, которые высказывались в поддержку Украины. Однако сам он говорил, что предпочел бы оказаться в черном списке.
Ранее стало известно о смерти выдающегося актера Валентина Гафта из-за последствий инсульта. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.
 
Ольга ОстроумоваДонбассВалентин ГафтУкраина
 
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