https://ria.ru/20201212/gaft-1588918525.html

Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов

Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов

Актер Валентин Гафт был глубоко человечен, он всегда защищал беззащитных, в том числе добивался принятия закона против жестокого обращения с животными, сказал... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:25

2020-12-12T15:25

2020-12-12T15:25

умер валентин гафт

сергей шаргунов

валентин гафт

москва

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Актер Валентин Гафт был глубоко человечен, он всегда защищал беззащитных, в том числе добивался принятия закона против жестокого обращения с животными, сказал РИА Новости писатель, главный редактор журнала "Юность", замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.Гафт скончался в субботу, ему было 85 лет."Ушел блестящий артист, удивительно вживавшийся в образ своих героев, человек тонкий и мудрый. А еще он был настоящим поэтом. И всегда защищал беззащитных, например, братьев наших меньших - это он добивался принятия закона против жестокого обращения с животными", - сказал Шаргунов РИА Новости.Он добавил, что Гафт был глубоко человечен: не все знают, что осенью 1993 года во время трагического противостояния в Москве он пытался предотвратить кровопролитие.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588913468.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер валентин гафт, сергей шаргунов, валентин гафт, москва