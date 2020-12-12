https://ria.ru/20201212/gaft-1588913958.html

Роли Гафта навсегда останутся в сердцах зрителей, заявил Володин

Роли Гафта навсегда останутся в сердцах зрителей, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным актера Валентина Гафта и отметил, что его многочисленные роли навсегда останутся в сердцах... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:46

2020-12-12T14:46

2020-12-12T14:46

культура

умер валентин гафт

новости культуры

валентин гафт

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным актера Валентина Гафта и отметил, что его многочисленные роли навсегда останутся в сердцах зрителей.Гафт скончался в субботу, ему было 85 лет."Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и поклонникам Валентина Иосифовича Гафта. Его многочисленные роли на сценах известных московских театров, в том числе в "Современнике", которому он посвятил 50 лет своей жизни, в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты", "Чародеи" – навсегда останутся в сердцах зрителей", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.Спикер назвал уход Гафта огромной потерей для отечественного искусства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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