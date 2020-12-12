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https://ria.ru/20201212/gaft-1588913468.html
"Живых все меньше в телефонной книжке": ушел Валентин Гафт
"Живых все меньше в телефонной книжке": ушел Валентин Гафт
Потеря Валентина Гафта — труднопонимаема и трудноизмерима пока для всех нас. Валентин Иосифович был настолько важной фигурой в современном театре и... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:11
2020-12-12T15:37
галина волчек
культура
умер валентин гафт
ольга остроумова
театр
кино и сериалы
валентин гафт
современник (театр)
армен джигарханян
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Потеря Валентина Гафта — труднопонимаема и трудноизмерима пока для всех нас. Валентин Иосифович был настолько важной фигурой в современном театре и кинематографе, что в принципе будет сложно представить большое театральное искусство без Гафта, пусть даже в последние годы он мало снимался и редко выходил на сцену.Лучший из злодеевОн был символом красоты и ума, количество поклонниц Гафта не поддавалось исчислению за все годы его карьеры. Но и его сценический и экранный образ, конечно, связан с использованием невероятной фактуры: у Валентина Иосифовича — природная стать и совершенно фантастическое обаяние. Да, его первое появление на экране в "Убийстве на улице Данте", казалось, навеки закрепит за ним образ главного киномерзавца эпохи, но он довольно быстро сумел вырваться за пределы одного амплуа (хотя магическое отрицательное обаяние нет-нет да и давало о себе знать).Он мог быть как опереточным злодеем вроде Сатанеева в "Чародеях", так и благородным полковником в рязановском "О бедном гусаре замолвите слово" или даже несколько романтичным бюрократом в "Гараже".Даже если Гафт вдруг играл реальных исторических деятелей, все равно добавлял в них некоторую собственную краску, порой не лишенную его фирменного юмора. Именно такими — не просто строгими и жесткими, но и несколько комичными — у него получались и Геверниц в "Семнадцати мгновениях весны", и даже сатанинский Берия в картине "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным". Так что когда Юрий Кара взялся экранизировать "Мастера и Маргариту", казалось, что лучшего экранного Воланда просто не найти.Собственно, без гафтовской актерской магии булгаковский роман на экране представить было сложно: так, и в последующей экранизации Владимира Бортко он снова появился на экране, причем в двух ролях — первосвященника Каиафы (и он получился ничуть не менее зловещим, чем Воланд), и придуманного Бортко "человека во френче", еще одной аллюзии на Берию, хотя на самом деле — просто апологии сталинского времени, ожившем символе власти, который Гафт воплощал с невероятной точностью и актерской скрупулезностью.Последний из СовременниковСталина на сцене он, кстати, сыграл — спектакль "Современника" "Сон Гафта, пересказанный Виктюком", драматургическую основу которого написал он сам, стал одним из важных театральных событий начала двухтысячных. Да и вообще — именно в начале нового века Гафт, находившийся уже в весьма почтенном возрасте, вдруг выдал несколько совершенно фантастических сценических работ. Здесь был и Он из "Заяц love story", удивительной в своей трагичности истории, и Веллер Мартин из "Игры в джин", поставленной Галиной Волчек специально для Гафта и Лии Ахеджаковой.Но одной из самых мощных работ в "Современнике" и, возможно, даже за всю историю этого театра стал спектакль "Пока существует пространство", поставленный Саидом Баговым для себя и для Гафта. Это разговор двух нервных и усталых людей, разговор отца и сына, двух поколений — фантастическая театральная фуга для двух исполнителей, с которой никто, кроме Гафта, не мог справиться — с его невероятным чувством времени, чувством такта и потрясающей работой с партнером. Этот спектакль, который игрался из-за возраста и самочувствия актера не так часто, неизменно собирал аншлаги и стал очень важным символом соединения театральных эпох, стилей актерской игры и являл собой очередной эксперимент, в котором Гафт с радостью участвовал.Гениальный Автор Феноменальных ТекстовОн обожал жанр поэтических вечеров и театрализованных концертов — с удовольствием выступал со своей супругой Ольгой Остроумовой дуэтом: она читала стихи поэтов Серебряного века, а он — вклинивался с собственными строчками.Гафт всегда славился в актерском мире как острослов и мастер едкой эпиграммы. Его "Россия, слышишь этот зуд, три Михалкова по тебе ползут" или "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян" — мгновенно уходили "в народ". На Гафта не сердились — сердиться на него было невозможно, правда, один раз друг Эльдар Рязанов обозвал его пасквилянтом, но Гафт и на это отреагировал очередной эпиграммой.При этом он мог быть и потрясающе лиричен, иногда даже трагичен — как в посвящении Владимиру Высоцкому.Он пел, о чем молчали мы, себя сжигая пел,Свою большую совесть в мир обрушив.По лезвию ножа ходил, вопил, кричал, хрипелИ резал в кровь свою и наши души.Порой Гафт направлял остроту своего ума на политические или важные социальные события (одно из иронических посвящений, к примеру — в адрес радиостанции, которое он назвал "Муха Москвы"). В каких-то вещах Гафт был не просто артистом, но еще и гражданином — со своей четко оформленной и защищаемой позицией.Однажды на него рассердилась Лия Ахеджакова за посвящение: "Актриса Лия Ахеджакова всегда играет одинаково". Однако сам Гафт на это мгновенно парировал: "Ну чего обижаешься? Ты всегда играешь одинаково хорошо!"Он порой был строг и к себе, и к режиссерам, и к драматургам — попасться под горячую руку и острый язык Гафта не хотелось никому. Впрочем, эта критичность и безжалостность была свойственна ему в первую очередь по отношению к самому себе: как любой большой актер, он обладал и железной волей, и невероятной силой духа, и высочайшим уровнем ответственности — или ты должен играть блестяще, или вообще не появляйся на сцене и в кадре!И именно за это он был искренне любим. И именно поэтому его уже так остро не хватает.
https://ria.ru/20191226/1562733824.html
https://ria.ru/20201212/gaft-1588895383.html
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галина волчек, умер валентин гафт, ольга остроумова, театр, кино и сериалы, валентин гафт, современник (театр), армен джигарханян, эльдар рязанов, владимир высоцкий (автор песен), лия ахеджакова

"Живых все меньше в телефонной книжке": ушел Валентин Гафт

15:11 12.12.2020 (обновлено: 15:37 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь РуссакАктер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Потеря Валентина Гафта — труднопонимаема и трудноизмерима пока для всех нас. Валентин Иосифович был настолько важной фигурой в современном театре и кинематографе, что в принципе будет сложно представить большое театральное искусство без Гафта, пусть даже в последние годы он мало снимался и редко выходил на сцену.

Лучший из злодеев

Он был символом красоты и ума, количество поклонниц Гафта не поддавалось исчислению за все годы его карьеры. Но и его сценический и экранный образ, конечно, связан с использованием невероятной фактуры: у Валентина Иосифовича — природная стать и совершенно фантастическое обаяние.
Да, его первое появление на экране в "Убийстве на улице Данте", казалось, навеки закрепит за ним образ главного киномерзавца эпохи, но он довольно быстро сумел вырваться за пределы одного амплуа (хотя магическое отрицательное обаяние нет-нет да и давало о себе знать).
Он мог быть как опереточным злодеем вроде Сатанеева в "Чародеях", так и благородным полковником в рязановском "О бедном гусаре замолвите слово" или даже несколько романтичным бюрократом в "Гараже".
© Одесская киностудия (1982)Валентин Гафт в фильме "Чародеи"(1982)
Кадр из фильма Чародеи
1 из 6
Валентин Гафт в фильме "Чародеи"(1982)
© Одесская киностудия (1982)
© РИА Новости / Пищальников / Перейти в фотобанкАндрей Миронов (слева) и Валентин Гафт (справа) в фильме "Мститель".
Андрей Миронов и Валентин Гафт в фильме Мститель
2 из 6
Андрей Миронов (слева) и Валентин Гафт (справа) в фильме "Мститель".
© РИА Новости / Пищальников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк1968. Болгарский актер Стефан Данаилов (слева) и российский актер Валентин Гафт на съемках фильма «Первый курьер».
Болгарский актер Стефан Данаилов и российский актер Валентин Гафт
3 из 6
1968. Болгарский актер Стефан Данаилов (слева) и российский актер Валентин Гафт на съемках фильма «Первый курьер».
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Кинокомпания Walt Disney Pictures / Перейти в фотобанкВалентин Гафт в роли Зеркала в фильме "Книга мастеров". Кадры предоставлены кинокомпанией Walt Disney Pictures.
Премьера фильма Книга мастеров студии Walt Disney Pictures в кинотеатре Октябрь в Москве
4 из 6
Валентин Гафт в роли Зеркала в фильме "Книга мастеров". Кадры предоставлены кинокомпанией Walt Disney Pictures.
© Кинокомпания Walt Disney Pictures
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© РИА Новости / С. Иванов / Перейти в фотобанк

Сцена из фильма Юрия Кары "Воры в законе". Зиновий Гердт, Валентин Гафт и Владимир Стеклов.

Сцена из фильма Юрия Кары Воры в законе
5 из 6

Сцена из фильма Юрия Кары "Воры в законе". Зиновий Гердт, Валентин Гафт и Владимир Стеклов.

© РИА Новости / С. Иванов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

1986. Кадр из художественного фильма "Фуэте" киностудии "Ленфильм". Режиссеры-постановщики Борис Ермолаев и народный артист СССР Владимир Васильев. В центре — Валентин Иосифович Гафт. Репродукция.

1986. Кадр из художественного фильма Фуэте киностудии Ленфильм. 1986. Режиссеры-постановщики Борис Ермолаев и народный артист СССР Владимир Васильев. В центре - Валентин Иосифович Гафт
6 из 6

1986. Кадр из художественного фильма "Фуэте" киностудии "Ленфильм". Режиссеры-постановщики Борис Ермолаев и народный артист СССР Владимир Васильев. В центре — Валентин Иосифович Гафт. Репродукция.

© РИА Новости
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1 из 6
Валентин Гафт в фильме "Чародеи"(1982)
© Одесская киностудия (1982)
2 из 6
Андрей Миронов (слева) и Валентин Гафт (справа) в фильме "Мститель".
© РИА Новости / Пищальников
Перейти в фотобанк
3 из 6
1968. Болгарский актер Стефан Данаилов (слева) и российский актер Валентин Гафт на съемках фильма «Первый курьер».
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 6
Валентин Гафт в роли Зеркала в фильме "Книга мастеров". Кадры предоставлены кинокомпанией Walt Disney Pictures.
© Кинокомпания Walt Disney Pictures
Перейти в фотобанк
5 из 6

Сцена из фильма Юрия Кары "Воры в законе". Зиновий Гердт, Валентин Гафт и Владимир Стеклов.

© РИА Новости / С. Иванов
Перейти в фотобанк
6 из 6

1986. Кадр из художественного фильма "Фуэте" киностудии "Ленфильм". Режиссеры-постановщики Борис Ермолаев и народный артист СССР Владимир Васильев. В центре — Валентин Иосифович Гафт. Репродукция.

© РИА Новости
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Даже если Гафт вдруг играл реальных исторических деятелей, все равно добавлял в них некоторую собственную краску, порой не лишенную его фирменного юмора. Именно такими — не просто строгими и жесткими, но и несколько комичными — у него получались и Геверниц в "Семнадцати мгновениях весны", и даже сатанинский Берия в картине "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным". Так что когда Юрий Кара взялся экранизировать "Мастера и Маргариту", казалось, что лучшего экранного Воланда просто не найти.
© Пресс-служба группы компаний "Люксор" / Перейти в фотобанкВалентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
Кадры из фильма Юрия Кары Мастер и Маргарита
1 из 3
Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
© Пресс-служба группы компаний "Люксор"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГК "Люксор" / Перейти в фотобанкВалентин Гафт в роли Воланда и Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
Валентин Гафт в роли Воланда и Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита
2 из 3
Валентин Гафт в роли Воланда и Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
© Пресс-служба ГК "Люксор"
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© Пресс-служба группы компаний "Люксор" / Перейти в фотобанкВалентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
Кадры из фильма Юрия Кары Мастер и Маргарита
3 из 3
Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
© Пресс-служба группы компаний "Люксор"
Перейти в фотобанк
1 из 3
Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
© Пресс-служба группы компаний "Люксор"
Перейти в фотобанк
2 из 3
Валентин Гафт в роли Воланда и Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
© Пресс-служба ГК "Люксор"
Перейти в фотобанк
3 из 3
Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
© Пресс-служба группы компаний "Люксор"
Перейти в фотобанк
Собственно, без гафтовской актерской магии булгаковский роман на экране представить было сложно: так, и в последующей экранизации Владимира Бортко он снова появился на экране, причем в двух ролях — первосвященника Каиафы (и он получился ничуть не менее зловещим, чем Воланд), и придуманного Бортко "человека во френче", еще одной аллюзии на Берию, хотя на самом деле — просто апологии сталинского времени, ожившем символе власти, который Гафт воплощал с невероятной точностью и актерской скрупулезностью.

Последний из Современников

Сталина на сцене он, кстати, сыграл — спектакль "Современника" "Сон Гафта, пересказанный Виктюком", драматургическую основу которого написал он сам, стал одним из важных театральных событий начала двухтысячных.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Советский и российский актер театра ("Современник") и кино, народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт.

Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт
1 из 7

Советский и российский актер театра ("Современник") и кино, народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© Фото : предоставлено театром "Современник"Сцена из спектакля "Трудные люди"
Сцена из спектакля Трудные люди
2 из 7
Сцена из спектакля "Трудные люди"
© Фото : предоставлено театром "Современник"
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Валентин Гафт и Екатерина Маркова в спектакле "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля Спешите делать добро
3 из 7

Валентин Гафт и Екатерина Маркова в спектакле "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Сцена из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Артисты (слева направо): Герман Коваленко, Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Екатерина Маркова, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

Сцена из спектакля Спешите делать добро по одноименной пьесе Михаила Рощина
4 из 7

Сцена из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Артисты (слева направо): Герман Коваленко, Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Екатерина Маркова, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / И. Рыбаков / Перейти в фотобанк

Валентин Гафт в спектакле по пьесе Л. Пиранделло "Генрих IV". Московский театр "Современник".

Артист Валентин Гафт (в центре) в спектакле по пьесе Л. Пиранделло Генрих IV. Московский театр Современник
5 из 7

Валентин Гафт в спектакле по пьесе Л. Пиранделло "Генрих IV". Московский театр "Современник".

© РИА Новости / И. Рыбаков
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Игорь Кваша и Валентин Гафт в спектакле Сергея Михалкова "Балалайкин и Ко" по роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия".

Артисты Игорь Кваша и Валентин Гафт в спектакле Балалайкин и Ко
6 из 7

Игорь Кваша и Валентин Гафт в спектакле Сергея Михалкова "Балалайкин и Ко" по роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Петрухин / Перейти в фотобанк

Алиса Фрейндлих и Валентин Гафт в сцене из спектакля "Вишневый сад".

Алиса Фрейндлих и Валентин Гафт в сцене из спектакля Вишневый сад по пьесе А.П.Чехова
7 из 7

Алиса Фрейндлих и Валентин Гафт в сцене из спектакля "Вишневый сад".

© РИА Новости / Петрухин
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1 из 7

Советский и российский актер театра ("Современник") и кино, народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 7
Сцена из спектакля "Трудные люди"
© Фото : предоставлено театром "Современник"
3 из 7

Валентин Гафт и Екатерина Маркова в спектакле "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
4 из 7

Сцена из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Артисты (слева направо): Герман Коваленко, Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Екатерина Маркова, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
5 из 7

Валентин Гафт в спектакле по пьесе Л. Пиранделло "Генрих IV". Московский театр "Современник".

© РИА Новости / И. Рыбаков
Перейти в фотобанк
6 из 7

Игорь Кваша и Валентин Гафт в спектакле Сергея Михалкова "Балалайкин и Ко" по роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
7 из 7

Алиса Фрейндлих и Валентин Гафт в сцене из спектакля "Вишневый сад".

© РИА Новости / Петрухин
Перейти в фотобанк
Да и вообще — именно в начале нового века Гафт, находившийся уже в весьма почтенном возрасте, вдруг выдал несколько совершенно фантастических сценических работ. Здесь был и Он из "Заяц love story", удивительной в своей трагичности истории, и Веллер Мартин из "Игры в джин", поставленной Галиной Волчек специально для Гафта и Лии Ахеджаковой.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Валентин Гафт в спектакле "Сон Гафта, пересказанный Виктюком" на сцене театра "Современник".

Предпремьерный показ спектакля Сон Гафта, пересказанный Виктюком на сцене театра Современник
1 из 5

Валентин Гафт в спектакле "Сон Гафта, пересказанный Виктюком" на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Максим Разуваев, Валентин Гафт и Александр Филиппенко в спектакле "Сон Гафта, пересказанный Виктюком" на сцене театра "Современник".

Предпремьерный показ спектакля Сон Гафта, пересказанный Виктюком на сцене театра Современник
2 из 5

Максим Разуваев, Валентин Гафт и Александр Филиппенко в спектакле "Сон Гафта, пересказанный Виктюком" на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
3 из 5

Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
4 из 5

Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда Ли Кобурна "Игра в джин".

Актер Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин
5 из 5

Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда Ли Кобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 5

Валентин Гафт в спектакле "Сон Гафта, пересказанный Виктюком" на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 5

Максим Разуваев, Валентин Гафт и Александр Филиппенко в спектакле "Сон Гафта, пересказанный Виктюком" на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 5

Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 5

Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда Ли Кобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Но одной из самых мощных работ в "Современнике" и, возможно, даже за всю историю этого театра стал спектакль "Пока существует пространство", поставленный Саидом Баговым для себя и для Гафта. Это разговор двух нервных и усталых людей, разговор отца и сына, двух поколений — фантастическая театральная фуга для двух исполнителей, с которой никто, кроме Гафта, не мог справиться — с его невероятным чувством времени, чувством такта и потрясающей работой с партнером. Этот спектакль, который игрался из-за возраста и самочувствия актера не так часто, неизменно собирал аншлаги и стал очень важным символом соединения театральных эпох, стилей актерской игры и являл собой очередной эксперимент, в котором Гафт с радостью участвовал.

Гениальный Автор Феноменальных Текстов

Он обожал жанр поэтических вечеров и театрализованных концертов — с удовольствием выступал со своей супругой Ольгой Остроумовой дуэтом: она читала стихи поэтов Серебряного века, а он — вклинивался с собственными строчками.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Валентин Гафт c женой — актрисой Ольгой Остроумовой на презентации нового сборника сочинений "Ступени" в Театре имени Евгения Вахтангова
Актер Валентин Гафт c женой актрисой Ольгой Остроумовой на презентации нового сборника сочинений Ступени в Театре им. Евгения Вахтангова. - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Актер Валентин Гафт c женой — актрисой Ольгой Остроумовой на презентации нового сборника сочинений "Ступени" в Театре имени Евгения Вахтангова
Гафт всегда славился в актерском мире как острослов и мастер едкой эпиграммы. Его "Россия, слышишь этот зуд, три Михалкова по тебе ползут" или "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян" — мгновенно уходили "в народ". На Гафта не сердились — сердиться на него было невозможно, правда, один раз друг Эльдар Рязанов обозвал его пасквилянтом, но Гафт и на это отреагировал очередной эпиграммой.
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке Нельзя искусственно страдать в театре Современник - РИА Новости, 1920, 26.12.2019
26 декабря 2019, 12:17Культура
"Современник" и ГИТИС открывают выставку, вдохновленную стихами Гафта
При этом он мог быть и потрясающе лиричен, иногда даже трагичен — как в посвящении Владимиру Высоцкому.
Он пел, о чем молчали мы, себя сжигая пел,
Свою большую совесть в мир обрушив.
По лезвию ножа ходил, вопил, кричал, хрипел
И резал в кровь свою и наши души.
Порой Гафт направлял остроту своего ума на политические или важные социальные события (одно из иронических посвящений, к примеру — в адрес радиостанции, которое он назвал "Муха Москвы"). В каких-то вещах Гафт был не просто артистом, но еще и гражданином — со своей четко оформленной и защищаемой позицией.
© РИА Новости / Мосфильм / Перейти в фотобанкЛия Ахеджакова (в центре) в сцене из фильма "Гараж"
Лия Ахеджакова в центре в сцене из фильма Гараж - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Мосфильм
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Лия Ахеджакова (в центре) в сцене из фильма "Гараж"
Однажды на него рассердилась Лия Ахеджакова за посвящение: "Актриса Лия Ахеджакова всегда играет одинаково". Однако сам Гафт на это мгновенно парировал: "Ну чего обижаешься? Ты всегда играешь одинаково хорошо!"
Он порой был строг и к себе, и к режиссерам, и к драматургам — попасться под горячую руку и острый язык Гафта не хотелось никому. Впрочем, эта критичность и безжалостность была свойственна ему в первую очередь по отношению к самому себе: как любой большой актер, он обладал и железной волей, и невероятной силой духа, и высочайшим уровнем ответственности — или ты должен играть блестяще, или вообще не появляйся на сцене и в кадре!
И именно за это он был искренне любим. И именно поэтому его уже так остро не хватает.
Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12:29Культура
"Люди, мы не умираем": памяти Валентина Гафта
КультураГалина ВолчекУмер Валентин ГафтОльга ОстроумоваТеатрКино и сериалыВалентин ГафтСовременник (театр)Армен ДжигарханянЭльдар РязановВладимир Высоцкий (автор песен)Лия Ахеджакова
 
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