"Живых все меньше в телефонной книжке": ушел Валентин Гафт

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Потеря Валентина Гафта — труднопонимаема и трудноизмерима пока для всех нас. Валентин Иосифович был настолько важной фигурой в современном театре и кинематографе, что в принципе будет сложно представить большое театральное искусство без Гафта, пусть даже в последние годы он мало снимался и редко выходил на сцену.Лучший из злодеевОн был символом красоты и ума, количество поклонниц Гафта не поддавалось исчислению за все годы его карьеры. Но и его сценический и экранный образ, конечно, связан с использованием невероятной фактуры: у Валентина Иосифовича — природная стать и совершенно фантастическое обаяние. Да, его первое появление на экране в "Убийстве на улице Данте", казалось, навеки закрепит за ним образ главного киномерзавца эпохи, но он довольно быстро сумел вырваться за пределы одного амплуа (хотя магическое отрицательное обаяние нет-нет да и давало о себе знать).Он мог быть как опереточным злодеем вроде Сатанеева в "Чародеях", так и благородным полковником в рязановском "О бедном гусаре замолвите слово" или даже несколько романтичным бюрократом в "Гараже".Даже если Гафт вдруг играл реальных исторических деятелей, все равно добавлял в них некоторую собственную краску, порой не лишенную его фирменного юмора. Именно такими — не просто строгими и жесткими, но и несколько комичными — у него получались и Геверниц в "Семнадцати мгновениях весны", и даже сатанинский Берия в картине "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным". Так что когда Юрий Кара взялся экранизировать "Мастера и Маргариту", казалось, что лучшего экранного Воланда просто не найти.Собственно, без гафтовской актерской магии булгаковский роман на экране представить было сложно: так, и в последующей экранизации Владимира Бортко он снова появился на экране, причем в двух ролях — первосвященника Каиафы (и он получился ничуть не менее зловещим, чем Воланд), и придуманного Бортко "человека во френче", еще одной аллюзии на Берию, хотя на самом деле — просто апологии сталинского времени, ожившем символе власти, который Гафт воплощал с невероятной точностью и актерской скрупулезностью.Последний из СовременниковСталина на сцене он, кстати, сыграл — спектакль "Современника" "Сон Гафта, пересказанный Виктюком", драматургическую основу которого написал он сам, стал одним из важных театральных событий начала двухтысячных. Да и вообще — именно в начале нового века Гафт, находившийся уже в весьма почтенном возрасте, вдруг выдал несколько совершенно фантастических сценических работ. Здесь был и Он из "Заяц love story", удивительной в своей трагичности истории, и Веллер Мартин из "Игры в джин", поставленной Галиной Волчек специально для Гафта и Лии Ахеджаковой.Но одной из самых мощных работ в "Современнике" и, возможно, даже за всю историю этого театра стал спектакль "Пока существует пространство", поставленный Саидом Баговым для себя и для Гафта. Это разговор двух нервных и усталых людей, разговор отца и сына, двух поколений — фантастическая театральная фуга для двух исполнителей, с которой никто, кроме Гафта, не мог справиться — с его невероятным чувством времени, чувством такта и потрясающей работой с партнером. Этот спектакль, который игрался из-за возраста и самочувствия актера не так часто, неизменно собирал аншлаги и стал очень важным символом соединения театральных эпох, стилей актерской игры и являл собой очередной эксперимент, в котором Гафт с радостью участвовал.Гениальный Автор Феноменальных ТекстовОн обожал жанр поэтических вечеров и театрализованных концертов — с удовольствием выступал со своей супругой Ольгой Остроумовой дуэтом: она читала стихи поэтов Серебряного века, а он — вклинивался с собственными строчками.Гафт всегда славился в актерском мире как острослов и мастер едкой эпиграммы. Его "Россия, слышишь этот зуд, три Михалкова по тебе ползут" или "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян" — мгновенно уходили "в народ". На Гафта не сердились — сердиться на него было невозможно, правда, один раз друг Эльдар Рязанов обозвал его пасквилянтом, но Гафт и на это отреагировал очередной эпиграммой.При этом он мог быть и потрясающе лиричен, иногда даже трагичен — как в посвящении Владимиру Высоцкому.Он пел, о чем молчали мы, себя сжигая пел,Свою большую совесть в мир обрушив.По лезвию ножа ходил, вопил, кричал, хрипелИ резал в кровь свою и наши души.Порой Гафт направлял остроту своего ума на политические или важные социальные события (одно из иронических посвящений, к примеру — в адрес радиостанции, которое он назвал "Муха Москвы"). В каких-то вещах Гафт был не просто артистом, но еще и гражданином — со своей четко оформленной и защищаемой позицией.Однажды на него рассердилась Лия Ахеджакова за посвящение: "Актриса Лия Ахеджакова всегда играет одинаково". Однако сам Гафт на это мгновенно парировал: "Ну чего обижаешься? Ты всегда играешь одинаково хорошо!"Он порой был строг и к себе, и к режиссерам, и к драматургам — попасться под горячую руку и острый язык Гафта не хотелось никому. Впрочем, эта критичность и безжалостность была свойственна ему в первую очередь по отношению к самому себе: как любой большой актер, он обладал и железной волей, и невероятной силой духа, и высочайшим уровнем ответственности — или ты должен играть блестяще, или вообще не появляйся на сцене и в кадре!И именно за это он был искренне любим. И именно поэтому его уже так остро не хватает.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Потеря Валентина Гафта — труднопонимаема и трудноизмерима пока для всех нас. Валентин Иосифович был настолько важной фигурой в современном театре и кинематографе, что в принципе будет сложно представить большое театральное искусство без Гафта, пусть даже в последние годы он мало снимался и редко выходил на сцену.
Лучший из злодеев
Он был символом красоты и ума, количество поклонниц Гафта не поддавалось исчислению за все годы его карьеры. Но и его сценический и экранный образ, конечно, связан с использованием невероятной фактуры: у Валентина Иосифовича — природная стать и совершенно фантастическое обаяние.
Да, его первое появление на экране в "Убийстве на улице Данте", казалось, навеки закрепит за ним образ главного киномерзавца эпохи, но он довольно быстро сумел вырваться за пределы одного амплуа (хотя магическое отрицательное обаяние нет-нет да и давало о себе знать).
Он мог быть как опереточным злодеем вроде Сатанеева в "Чародеях", так и благородным полковником в рязановском "О бедном гусаре замолвите слово" или даже несколько романтичным бюрократом в "Гараже".
Даже если Гафт вдруг играл реальных исторических деятелей, все равно добавлял в них некоторую собственную краску, порой не лишенную его фирменного юмора. Именно такими — не просто строгими и жесткими, но и несколько комичными — у него получались и Геверниц в "Семнадцати мгновениях весны", и даже сатанинский Берия в картине "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным". Так что когда Юрий Кара взялся экранизировать "Мастера и Маргариту", казалось, что лучшего экранного Воланда просто не найти.
Собственно, без гафтовской актерской магии булгаковский роман на экране представить было сложно: так, и в последующей экранизации Владимира Бортко он снова появился на экране, причем в двух ролях — первосвященника Каиафы (и он получился ничуть не менее зловещим, чем Воланд), и придуманного Бортко "человека во френче", еще одной аллюзии на Берию, хотя на самом деле — просто апологии сталинского времени, ожившем символе власти, который Гафт воплощал с невероятной точностью и актерской скрупулезностью.
Последний из Современников
Сталина на сцене он, кстати, сыграл — спектакль "Современника" "Сон Гафта, пересказанный Виктюком", драматургическую основу которого написал он сам, стал одним из важных театральных событий начала двухтысячных.
Сцена из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Артисты (слева направо): Герман Коваленко, Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Екатерина Маркова, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".
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Сцена из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Артисты (слева направо): Герман Коваленко, Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Екатерина Маркова, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".
Сцена из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Артисты (слева направо): Герман Коваленко, Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Екатерина Маркова, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".
Да и вообще — именно в начале нового века Гафт, находившийся уже в весьма почтенном возрасте, вдруг выдал несколько совершенно фантастических сценических работ. Здесь был и Он из "Заяц love story", удивительной в своей трагичности истории, и Веллер Мартин из "Игры в джин", поставленной Галиной Волчек специально для Гафта и Лии Ахеджаковой.
Но одной из самых мощных работ в "Современнике" и, возможно, даже за всю историю этого театра стал спектакль "Пока существует пространство", поставленный Саидом Баговым для себя и для Гафта. Это разговор двух нервных и усталых людей, разговор отца и сына, двух поколений — фантастическая театральная фуга для двух исполнителей, с которой никто, кроме Гафта, не мог справиться — с его невероятным чувством времени, чувством такта и потрясающей работой с партнером. Этот спектакль, который игрался из-за возраста и самочувствия актера не так часто, неизменно собирал аншлаги и стал очень важным символом соединения театральных эпох, стилей актерской игры и являл собой очередной эксперимент, в котором Гафт с радостью участвовал.
Гениальный Автор Феноменальных Текстов
Он обожал жанр поэтических вечеров и театрализованных концертов — с удовольствием выступал со своей супругой Ольгой Остроумовой дуэтом: она читала стихи поэтов Серебряного века, а он — вклинивался с собственными строчками.
Актер Валентин Гафт c женой — актрисой Ольгой Остроумовой на презентации нового сборника сочинений "Ступени" в Театре имени Евгения Вахтангова
Гафт всегда славился в актерском мире как острослов и мастер едкой эпиграммы. Его "Россия, слышишь этот зуд, три Михалкова по тебе ползут" или "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян" — мгновенно уходили "в народ". На Гафта не сердились — сердиться на него было невозможно, правда, один раз друг Эльдар Рязанов обозвал его пасквилянтом, но Гафт и на это отреагировал очередной эпиграммой.
При этом он мог быть и потрясающе лиричен, иногда даже трагичен — как в посвящении Владимиру Высоцкому.
Он пел, о чем молчали мы, себя сжигая пел, Свою большую совесть в мир обрушив. По лезвию ножа ходил, вопил, кричал, хрипел И резал в кровь свою и наши души.
Порой Гафт направлял остроту своего ума на политические или важные социальные события (одно из иронических посвящений, к примеру — в адрес радиостанции, которое он назвал "Муха Москвы"). В каких-то вещах Гафт был не просто артистом, но еще и гражданином — со своей четко оформленной и защищаемой позицией.
Лия Ахеджакова (в центре) в сцене из фильма "Гараж"
Однажды на него рассердилась Лия Ахеджакова за посвящение: "Актриса Лия Ахеджакова всегда играет одинаково". Однако сам Гафт на это мгновенно парировал: "Ну чего обижаешься? Ты всегда играешь одинаково хорошо!"
Он порой был строг и к себе, и к режиссерам, и к драматургам — попасться под горячую руку и острый язык Гафта не хотелось никому. Впрочем, эта критичность и безжалостность была свойственна ему в первую очередь по отношению к самому себе: как любой большой актер, он обладал и железной волей, и невероятной силой духа, и высочайшим уровнем ответственности — или ты должен играть блестяще, или вообще не появляйся на сцене и в кадре!
И именно за это он был искренне любим. И именно поэтому его уже так остро не хватает.
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