https://ria.ru/20201212/gaft-1588910471.html

Матвиенко назвала кончину Гафта тяжелой утратой для российской культуры

Матвиенко назвала кончину Гафта тяжелой утратой для российской культуры

Скончавшийся в субботу выдающийся актер Валентин Гафт обладал ярким самобытным талантом, созданные им образы полюбились зрителями, говорится в телеграмме с... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:16

2020-12-12T14:16

2020-12-12T14:16

умер валентин гафт

валентин гафт

валентина матвиенко

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Скончавшийся в субботу выдающийся актер Валентин Гафт обладал ярким самобытным талантом, созданные им образы полюбились зрителями, говорится в телеграмме с соболезнованиями от спикера Совфеда Валентины Матвиенко.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 декабря в театре "Современник", его похоронят на Троекуровском кладбище."Это тяжелая утрата для российской культуры, служению которой Валентин Иосифович посвятил свою жизнь. Выдающийся актёр и мастер художественного слова, он во всем был настоящим и искренним - на сцене, на экране, на страницах книг, в словах стихотворений и острых эпиграмм", - отметила спикер.По словам Матвиенко, Гафт обладал ярким, самобытным талантом и особенной энергетикой. Более полувека он отдал московскому театру "Современник", снялся в десятках кинолент, создал запоминающиеся и полюбившиеся всем образы."Каждая из его ролей сыграна по-своему уникально и неповторимо. Блистательное творчество Валентина Иосифовича неоднократно отмечено высокими государственными наградами", - указано в телеграмме.Светлая память и безмерная благодарность Валентину Иосифовичу за все, что он сделал для отечественного искусства, сказала Матвиенко. "Мы никогда его не забудем", - заключила она.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588906842.html

https://ria.ru/20201212/gaft-1588908891.html

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