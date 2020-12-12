https://ria.ru/20201212/gaft-1588908891.html

Гафт сумел покорить сердца миллионов зрителей, заявил Лукашенко

Гафт сумел покорить сердца миллионов зрителей, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в соболезновании родным и близким народного артиста РСФСР Валентина Гафта отметил, что он сумел покорить сердца... РИА Новости, 12.12.2020

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валентин гафт

александр лукашенко

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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в соболезновании родным и близким народного артиста РСФСР Валентина Гафта отметил, что он сумел покорить сердца миллионов зрителей и добиться настоящего успеха, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.Гафт скончался утром в субботу после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.Лукашенко отметил, что многогранное дарование и огромная работоспособность артиста снискали глубокое уважение профессионалов и всенародную любовь."Работы мастера - это целая эпоха в развитии современного театра и кино. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - добавил президент республики.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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