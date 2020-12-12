https://ria.ru/20201212/gaft-1588907595.html

Гафту были подвластны все сценические жанры, заявил Медведев

Гафту были подвластны все сценические жанры, заявил Медведев

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями родным, близким и... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T13:40

2020-12-12T13:40

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культура

рсфср

театр имени моссовета

дмитрий медведев

современник (театр)

ленком

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР Валентина Гафта.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентина Иосифовича Гафта. Его уход – это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме.Медведев подчеркнул, что для Гафта "не существовало главных или второстепенных ролей, ему были подвластны все сценические жанры – от трагедии до гротеска"."Образы его героев – очень разные, порой диаметрально противоположные. Но у этих персонажей всегда есть душа, они живые и естественные. А главное – сыгранные безупречно, с тонким и мудрым пониманием человеческой натуры. С аристократизмом и обаянием, которые была присущи только Гафту", - говорится в телеграмме.Медведев также отметил, что фильмы и спектакли с участием Гафта занимают особое место в российской культуре, их знают и любят миллионы зрителей разных поколений."А его эпиграммы и философские стихи – образец стиля и вкуса в литературном творчестве, умения найти наиболее точные слова для воплощения самого оригинального замысла", - добавил он.Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588906842.html

https://ria.ru/20201212/gaft-1588896228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсфср, театр имени моссовета, дмитрий медведев, современник (театр), ленком