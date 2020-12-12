Гафту были подвластны все сценические жанры, заявил Медведев

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР Валентина Гафта.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентина Иосифовича Гафта. Его уход – это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме.Медведев подчеркнул, что для Гафта "не существовало главных или второстепенных ролей, ему были подвластны все сценические жанры – от трагедии до гротеска"."Образы его героев – очень разные, порой диаметрально противоположные. Но у этих персонажей всегда есть душа, они живые и естественные. А главное – сыгранные безупречно, с тонким и мудрым пониманием человеческой натуры. С аристократизмом и обаянием, которые была присущи только Гафту", - говорится в телеграмме.Медведев также отметил, что фильмы и спектакли с участием Гафта занимают особое место в российской культуре, их знают и любят миллионы зрителей разных поколений."А его эпиграммы и философские стихи – образец стиля и вкуса в литературном творчестве, умения найти наиболее точные слова для воплощения самого оригинального замысла", - добавил он.Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентина Иосифовича Гафта. Его уход – это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме.
Медведев подчеркнул, что для Гафта "не существовало главных или второстепенных ролей, ему были подвластны все сценические жанры – от трагедии до гротеска".
"Образы его героев – очень разные, порой диаметрально противоположные. Но у этих персонажей всегда есть душа, они живые и естественные. А главное – сыгранные безупречно, с тонким и мудрым пониманием человеческой натуры. С аристократизмом и обаянием, которые была присущи только Гафту", - говорится в телеграмме.
Медведев также отметил, что фильмы и спектакли с участием Гафта занимают особое место в российской культуре, их знают и любят миллионы зрителей разных поколений.
"А его эпиграммы и философские стихи – образец стиля и вкуса в литературном творчестве, умения найти наиболее точные слова для воплощения самого оригинального замысла", - добавил он.
"Интеллигентный и благородный человек, Валентин Иосифович щедро дарил свое душевное тепло коллегам, друзьям и близким. Горько сознавать, что его больше нет с нами. Но добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", - заключил Медведев.
Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.
В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.
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В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.
В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.
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