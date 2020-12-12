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Культура
https://ria.ru/20201212/gaft-1588907595.html
Гафту были подвластны все сценические жанры, заявил Медведев
Гафту были подвластны все сценические жанры, заявил Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями родным, близким и... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T13:40
2020-12-12T13:45
культура
рсфср
театр имени моссовета
дмитрий медведев
современник (театр)
ленком
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР Валентина Гафта.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентина Иосифовича Гафта. Его уход – это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме.Медведев подчеркнул, что для Гафта "не существовало главных или второстепенных ролей, ему были подвластны все сценические жанры – от трагедии до гротеска"."Образы его героев – очень разные, порой диаметрально противоположные. Но у этих персонажей всегда есть душа, они живые и естественные. А главное – сыгранные безупречно, с тонким и мудрым пониманием человеческой натуры. С аристократизмом и обаянием, которые была присущи только Гафту", - говорится в телеграмме.Медведев также отметил, что фильмы и спектакли с участием Гафта занимают особое место в российской культуре, их знают и любят миллионы зрителей разных поколений."А его эпиграммы и философские стихи – образец стиля и вкуса в литературном творчестве, умения найти наиболее точные слова для воплощения самого оригинального замысла", - добавил он.Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.
https://ria.ru/20201212/gaft-1588906842.html
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рсфср, театр имени моссовета, дмитрий медведев, современник (театр), ленком

Гафту были подвластны все сценические жанры, заявил Медведев

13:40 12.12.2020 (обновлено: 13:45 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковВалентин Гафт
Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР Валентина Гафта.
Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни.
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
13:30Культура
Безруков назвал Гафта великим человеком
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентина Иосифовича Гафта. Его уход – это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас", - говорится в телеграмме.
Медведев подчеркнул, что для Гафта "не существовало главных или второстепенных ролей, ему были подвластны все сценические жанры – от трагедии до гротеска".
"Образы его героев – очень разные, порой диаметрально противоположные. Но у этих персонажей всегда есть душа, они живые и естественные. А главное – сыгранные безупречно, с тонким и мудрым пониманием человеческой натуры. С аристократизмом и обаянием, которые была присущи только Гафту", - говорится в телеграмме.
Актер Валентин Гафт во время выступления в музыкально-поэтической композиции с хором Владимира Минина Скажи, он дьявол или Бог...? - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12:02Культура
Валентин Гафт: актер, острослов и фанатик сцены
Медведев также отметил, что фильмы и спектакли с участием Гафта занимают особое место в российской культуре, их знают и любят миллионы зрителей разных поколений.
"А его эпиграммы и философские стихи – образец стиля и вкуса в литературном творчестве, умения найти наиболее точные слова для воплощения самого оригинального замысла", - добавил он.
"Интеллигентный и благородный человек, Валентин Иосифович щедро дарил свое душевное тепло коллегам, друзьям и близким. Горько сознавать, что его больше нет с нами. Но добрая память о нем, его замечательных работах останется навсегда", - заключил Медведев.
Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.
"Люди, мы не умираем": памяти Валентина Гафта
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Президент России Владимир Путин и Народный артист России Валентин Гафт на церемонии вручения государственных наград и присвоения почетных званий в Екатерининском зале Кремля
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

Народный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра Современник
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

Актер Валентин Иосифович Гафт в спектакле театра Современник - Балалайкин и К
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

Валентин Гафт
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Актер Валентин Гафт в роли Горелова в спектакле Спешите делать добро
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
 
КультураРСФСРТеатр имени МоссоветаДмитрий МедведевСовременник (театр)Ленком
 
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