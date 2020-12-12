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Безруков назвал Гафта великим человеком

Безруков назвал Гафта великим человеком

Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков назвал Валентина Гафта великим человеком, артистом, потрясающей личностью. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T13:30

2020-12-12T13:30

2020-12-12T13:30

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умер валентин гафт

новости культуры

валентин гафт

сергей безруков

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков назвал Валентина Гафта великим человеком, артистом, потрясающей личностью.Гафт скончался утром в субботу после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.Он вспомнил, как после гастролей в поезде Гафт читал свои стихи. "Он читал свои потрясающие стихи, и какие-то уже с трудом уже припоминал. Я спросил: "Валентин Иосифович, а где-то это записано?" Он ответил: "Честно говоря, не помню".... Стихи гениальные, потрясающие просто... Равно, как и эпиграммы. К слову, на меня эпиграммы он никакой не писал, вопреки распространенному мнению. Это была не его эпиграмма, о чем он мне говорил, а я жалею, я бы гордился, что на меня написал эпиграмму сам Гафт", - добавил он.По словам Безрукова, Гафт относился к нему очень тепло. "Очень нежно. Великий человек, артист, потрясающая личность. Уходят глыбы, уходят... Светлая Вам память, Валентин Иосифович. Искренние мои соболезнования друзьям и близким, коллегам, всем, кто его знал и любил", - сказал Безруков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер валентин гафт, новости культуры, валентин гафт, сергей безруков