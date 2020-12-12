https://ria.ru/20201212/gaft-1588906602.html

Гафт любил созидательный театр, заявил режиссер Фокин

Гафт любил созидательный театр, заявил режиссер Фокин

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин сказал РИА Новости, что скончавшийся актер Валентин Гафт - последний из тех, кто принадлежал к РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T13:29

2020-12-12T13:29

2020-12-12T13:46

культура

умер валентин гафт

валерий фокин

валентин гафт

галина волчек

современник (театр)

александринский театр

олег ефремов

москва

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин сказал РИА Новости, что скончавшийся актер Валентин Гафт - последний из тех, кто принадлежал к знаменитому театру "Современник" времен Олега Ефремова и Галины Волчек.Валентин Иосифович Гафт скончался утром в субботу от тяжелой продолжительной болезни."Валентин Иосифович - это был последний из когорты людей того знаменитого "Современника" Ефремова и Волчек", - заявил Фокин."Это был театр, которого сейчас и творчески, и физически уже не стало. Для меня Валентин Иосифович был необычайно крупной объемной актерской личностью, которая сочетала в себе все: и дурное, и хорошее, и талант, и амбиции, все. Он был очень трудным человеком и трудным актером и для режиссера, и для партнеров, но когда он доверял режиссеру, он мог пойти дальше, выйти на высочайший уровень импровизации, что было ему всегда свойственно", - отметил режиссер.По его словам, Гафт ненавидел "мертвый театр", а любил "созидательный, острый, взрывной"."Валентин Иосифович был всесторонне одаренный - и литературно, его стихами, его эпиграммами зачитывалась вся Москва. Ушел яркий, крупный, большой человек. Это, конечно, трагическая новость для всех, кто знал, кто любил Валентина Иосифовича Гафта", - подчеркнул художественный руководитель Александринского театра.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588896228.html

https://ria.ru/20201212/gaft-1588904883.html

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