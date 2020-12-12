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Собянин отметил чувство юмора и литературный талант Гафта

Собянин отметил чувство юмора и литературный талант Гафта

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР Валентина Гафта. РИА Новости, 12.12.2020

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР Валентина Гафта.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни."Ушёл большой актёр.. Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искрометно звучали в его поэтическом творчестве. Так горько... Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам великого мастера", - написал Собянин в Instagram.Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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