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https://ria.ru/20201212/gaft-1588904883.html
Михалков назвал Гафта человеком грандиозного таланта
Михалков назвал Гафта человеком грандиозного таланта
Актер Валентин Гафт – человек грандиозного таланта, он не охладел душой, не стал всезнающим циником, не потерял открытого, беззащитного взгляда на жизнь и на... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T13:14
2020-12-12T13:14
культура
умер валентин гафт
россия
валентин гафт
никита михалков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Актер Валентин Гафт – человек грандиозного таланта, он не охладел душой, не стал всезнающим циником, не потерял открытого, беззащитного взгляда на жизнь и на людей, сказал режиссер Никита Михалков.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни."Я никогда не понимал, как живя в мире богемы, актерской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека – во всех смыслах этого слова. Как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником, не потерять искреннего, открытого и даже беззащитного взгляда на жизнь и на людей, притом все это я выношу за скобки грандиозного актерского таланта", - приводит пресс-служба слова Михалкова.Михалков отметил, что таких актеров, как Валентин Гафт, уже не делают."Последнее время мы не часто виделись с Валей, но одно осознание того, что где-то он существует, живет, думает, пишет, играет – давало какое-то совершенно необъяснимое ощущение внутреннего спокойствия и радости. Да, наверное, в глобальном смысле справедливо утверждать, что незаменимых нет, но лично для меня это неправда. Валя Гафт незаменим", - сказал Михалков.Гафт сыграл в таких фильмах, как "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Гараж", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита", "Визит дамы" и многих других. Актер служил в театре "Современник".
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умер валентин гафт, россия, валентин гафт, никита михалков

Михалков назвал Гафта человеком грандиозного таланта

13:14 12.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковАртист Валентин Гафт
Артист Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Актер Валентин Гафт – человек грандиозного таланта, он не охладел душой, не стал всезнающим циником, не потерял открытого, беззащитного взгляда на жизнь и на людей, сказал режиссер Никита Михалков.
Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни.
"Я никогда не понимал, как живя в мире богемы, актерской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека – во всех смыслах этого слова. Как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником, не потерять искреннего, открытого и даже беззащитного взгляда на жизнь и на людей, притом все это я выношу за скобки грандиозного актерского таланта", - приводит пресс-служба слова Михалкова.
Михалков отметил, что таких актеров, как Валентин Гафт, уже не делают.
"Последнее время мы не часто виделись с Валей, но одно осознание того, что где-то он существует, живет, думает, пишет, играет – давало какое-то совершенно необъяснимое ощущение внутреннего спокойствия и радости. Да, наверное, в глобальном смысле справедливо утверждать, что незаменимых нет, но лично для меня это неправда. Валя Гафт незаменим", - сказал Михалков.
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12:51
Путин назвал смерть Гафта "большой утратой"
Гафт сыграл в таких фильмах, как "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Гараж", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита", "Визит дамы" и многих других. Актер служил в театре "Современник".
 
КультураУмер Валентин ГафтРоссияВалентин ГафтНикита Михалков
 
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