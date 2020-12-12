https://ria.ru/20201212/gaft-1588902092.html

Гафт оставил добрый след своим творчеством, заявил сенатор

Гафт оставил добрый след своим творчеством, заявил сенатор

Валентин Гафт был любим зрителями, талантливый актер, олицетворение целой эпохи, он оставил хорошую память о себе, сказал РИА Новости в субботу сенатор Валерий... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:43

2020-12-12T12:43

2020-12-12T12:43

умер валентин гафт

валентин гафт

театр имени моссовета

валерий рязанский

ленком

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Валентин Гафт был любим зрителями, талантливый актер, олицетворение целой эпохи, он оставил хорошую память о себе, сказал РИА Новости в субботу сенатор Валерий Рязанский.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни."Для меня это один из самых любимых актеров, величайший талант. Жаль, уходит целая эпоха", - отметил парламентарий.По словам Рязанского, Гафт оставил хороший, добрый след в памяти людей своими талантливыми работами в кино и в театральных постановках. "Все помнят его остроумные эпиграммы", - добавил сенатор.Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер валентин гафт, валентин гафт, театр имени моссовета, валерий рязанский, ленком