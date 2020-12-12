https://ria.ru/20201212/gaft-1588900419.html

Калягин назвал Гафта потрясающим актером и большим мастером

Калягин назвал Гафта потрясающим актером и большим мастером

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал Валентина Гафта потрясающим актером, большим мастером, сказал он РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:33

2020-12-12T12:33

2020-12-12T12:33

культура

умер валентин гафт

новости культуры

валентин гафт

александр калягин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал Валентина Гафта потрясающим актером, большим мастером, сказал он РИА Новости.Актер Валентин Гафт скончался в субботу, сообщил театр Современник. Актеру было 85 лет."Меня, к счастью, довольно часто сводила судьба играть с Валентином Иосифовичем и в кино, и в театре. Мы дружили с ним, потом судьба развела нас по разным театрам, но когда встречались, были рады пообщаться, поделиться. Ушел еще один большой актер, крупная личность. Огромная потеря для театра и для культуры вообще. Мои самые искренние соболезнования супруге, близким и друзьям Валентина Иосифовича", - отметил он.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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