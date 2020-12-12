https://ria.ru/20201212/gaft-1588899972.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:28

2020-12-12T12:28

2020-12-12T13:34

культура

умер валентин гафт

новости культуры

валентин гафт

дмитрий песков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/99952/83/999528356_0:115:3068:1841_1920x0_80_0_0_974416925c62ae30486ffd7f0857c0fd.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнования родным и близким актера.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с артистом пройдет во вторник, его похоронят на Троекуровском кладбище.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588897378.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер валентин гафт, новости культуры, валентин гафт, дмитрий песков, владимир путин