https://ria.ru/20201212/gaft-1588899972.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта
Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:28
2020-12-12T12:28
2020-12-12T13:34
культура
умер валентин гафт
новости культуры
валентин гафт
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнования родным и близким актера.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с артистом пройдет во вторник, его похоронят на Троекуровском кладбище.
https://ria.ru/20201212/gaft-1588897378.html
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умер валентин гафт, новости культуры, валентин гафт, дмитрий песков, владимир путин