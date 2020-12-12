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https://ria.ru/20201212/gaft-1588899972.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта
Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:28
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культура
умер валентин гафт
новости культуры
валентин гафт
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнования родным и близким актера.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с артистом пройдет во вторник, его похоронят на Троекуровском кладбище.
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умер валентин гафт, новости культуры, валентин гафт, дмитрий песков, владимир путин

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

12:28 12.12.2020 (обновлено: 13:34 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкНародный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра "Современник"
Народный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра Современник - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнования родным и близким актера.
Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни. Прощание с артистом пройдет во вторник, его похоронят на Троекуровском кладбище.
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12:08Культура
Названа причина смерти Валентина Гафта
 
КультураУмер Валентин ГафтНовости культурыВалентин ГафтДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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