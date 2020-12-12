https://ria.ru/20201212/gaft-1588898197.html

Гафт был ярчайшей звездой на театральном небосклоне, заявила Драпеко

Гафт был ярчайшей звездой на театральном небосклоне, заявила Драпеко

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования вдове актера Валентина Гафта, который скончался в субботу, и отметила, что он РИА Новости, 12.12.2020

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умер валентин гафт

ольга остроумова

валентин гафт

елена драпеко

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования вдове актера Валентина Гафта, который скончался в субботу, и отметила, что он был ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне.Гафт скончался на 86-м году жизни."Сердечные соболезнования моей подруге Ольге Остроумовой, с которой мы вместе снимались в фильме "А зори здесь тихие". Она очень много сил, времени, любви отдала Гафту, и для нее это, конечно, страшная потеря. Но это и потеря для всех нас", - сказала Драпеко РИА Новости.Она добавила, что Гафт был ярчайшей звездой на нашем театральном и кинематографическом небосклоне."Он обладал множеством талантов, он был замечательным актером, но и все мы знаем его сочинения, эпиграммы, которыми он сыпал и награждал, его стихи", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588897378.html

https://ria.ru/20201212/gaft-1588896228.html

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умер валентин гафт, ольга остроумова, валентин гафт, елена драпеко, общество