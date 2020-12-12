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https://ria.ru/20201212/gaft-1588897378.html
Названа причина смерти Валентина Гафта
Названа причина смерти Валентина Гафта
Причиной смерти актера театра и кино Валентина Гафта стали последствия инсульта, сообщила супруга артиста Ольга Остроумова. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:08
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умер валентин гафт
культура
ольга остроумова
валентин гафт
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Причиной смерти актера театра и кино Валентина Гафта стали последствия инсульта, сообщила супруга артиста Ольга Остроумова."Он продержался довольно долго после инсульта", - цитирует Остоумову Пятый канал.Отмечается, что актер перенес заболевание в 2019 году, после чего ему потребовалась длительная реабилитация.Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, после чего играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал в театре "Современник" в статусе ведущего артиста.С 1956 года актер снимался в кино, больше всего он запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!".
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умер валентин гафт, ольга остроумова, валентин гафт, театр имени моссовета, ленком, общество

Названа причина смерти Валентина Гафта

12:08 12.12.2020 (обновлено: 12:44 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Причиной смерти актера театра и кино Валентина Гафта стали последствия инсульта, сообщила супруга артиста Ольга Остроумова.
"Он продержался довольно долго после инсульта", - цитирует Остоумову Пятый канал.
Отмечается, что актер перенес заболевание в 2019 году, после чего ему потребовалась длительная реабилитация.
Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, после чего играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал в театре "Современник" в статусе ведущего артиста.
С 1956 года актер снимался в кино, больше всего он запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!".
Актер Валентин Гафт во время выступления в музыкально-поэтической композиции с хором Владимира Минина Скажи, он дьявол или Бог...? - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12:02Культура
Валентин Гафт: актер, острослов и фанатик сцены
 
КультураУмер Валентин ГафтОльга ОстроумоваВалентин ГафтТеатр имени МоссоветаЛенкомОбщество
 
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