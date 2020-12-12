https://ria.ru/20201212/gaft-1588897378.html

Названа причина смерти Валентина Гафта

Названа причина смерти Валентина Гафта

Причиной смерти актера театра и кино Валентина Гафта стали последствия инсульта, сообщила супруга артиста Ольга Остроумова. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:08

2020-12-12T12:08

2020-12-12T12:44

умер валентин гафт

культура

ольга остроумова

валентин гафт

театр имени моссовета

ленком

общество

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Причиной смерти актера театра и кино Валентина Гафта стали последствия инсульта, сообщила супруга артиста Ольга Остроумова."Он продержался довольно долго после инсульта", - цитирует Остоумову Пятый канал.Отмечается, что актер перенес заболевание в 2019 году, после чего ему потребовалась длительная реабилитация.Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, после чего играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал в театре "Современник" в статусе ведущего артиста.С 1956 года актер снимался в кино, больше всего он запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!".

https://ria.ru/20201212/gaft-1588896228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер валентин гафт, ольга остроумова, валентин гафт, театр имени моссовета, ленком, общество