https://ria.ru/20201212/gaft-1588893488.html

Умер Валентин Гафт

Умер Валентин Гафт

На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт, сообщила РИА Новости его жена Ольга Остроумова. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:35

2020-12-12T11:35

2020-12-12T14:12

умер валентин гафт

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валентин гафт

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт, сообщила РИА Новости его жена Ольга Остроумова.Это подтвердил театр "Современник", где артист служил с 1969 года. Прощание с Гафтом пройдет во вторник, его похоронят на Троекуровском кладбище.Летом 2019-го актер перенес инсульт.Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме", а с 1969-го выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и многих других.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588896228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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