Врачи, лечащие больных COVID-19, сыграли в футбол с командой звезд

Я бы хотел сказать слова благодарности команде наших оппонентов. Потому что те девять месяцев, которые наша команда, в том числе главных врачей, живет в ковиде, это не простая история. Мы никакие не герои, мы также устаем, выгораем. И ваши слова поддержки, и сегодняшний матч, наверное, одно из лучших антипригарных средств, которые позволяют нам дальше идти к нашим больным, надевать СИЗы. Спасибо вам.