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Врачи, лечащие больных COVID-19, сыграли в футбол с командой звезд
Врачи, лечащие больных COVID-19, сыграли в футбол с командой звезд
Товарищеский футбольный "Матч благодарности" между командой лечащих больных коронавирусом врачей "АнтиCOVID-19" и командой российских звезд "Росич-Старко"... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T15:40
2020-12-12T15:40
денис проценко
илья авербух
мфк "спартак"
большой московский государственный цирк
эдгард запашный
футбол
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Товарищеский футбольный "Матч благодарности" между командой лечащих больных коронавирусом врачей "АнтиCOVID-19" и командой российских звезд "Росич-Старко" прошел вничью в субботу в манеже "Спартак".Матч в связи с эпидемиологической обстановкой проводился без присутствия болельщиков.В нем участвовали главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, главный врач ГКБ № 13 Сергей Аракелов, фигурист Илья Авербух, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певец Денис Майданов, актер Дмитрий Харатьян и другие.Встреча завершилась со счетом 6:6.
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денис проценко, илья авербух, мфк "спартак", большой московский государственный цирк, эдгард запашный, футбол

Врачи, лечащие больных COVID-19, сыграли в футбол с командой звезд

15:40 12.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИгроки после завершения товарищеского футбольного "Матча Благодарности" между сборной врачей столичных больниц "АнтиCOVID-19" и сборной звезд "Росич-Старко" в манеже "Спартак" в Москве
Игроки после завершения товарищеского футбольного Матча Благодарности между сборной врачей столичных больниц АнтиCOVID-19 и сборной звезд Росич-Старко в манеже Спартак в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Товарищеский футбольный "Матч благодарности" между командой лечащих больных коронавирусом врачей "АнтиCOVID-19" и командой российских звезд "Росич-Старко" прошел вничью в субботу в манеже "Спартак".
Матч в связи с эпидемиологической обстановкой проводился без присутствия болельщиков.
В нем участвовали главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, главный врач ГКБ № 13 Сергей Аракелов, фигурист Илья Авербух, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певец Денис Майданов, актер Дмитрий Харатьян и другие.
Встреча завершилась со счетом 6:6.

Я бы хотел сказать слова благодарности команде наших оппонентов. Потому что те девять месяцев, которые наша команда, в том числе главных врачей, живет в ковиде, это не простая история. Мы никакие не герои, мы также устаем, выгораем. И ваши слова поддержки, и сегодняшний матч, наверное, одно из лучших антипригарных средств, которые позволяют нам дальше идти к нашим больным, надевать СИЗы. Спасибо вам.

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Денис Проценко
главный врач Городской клинической больницы № 40
 
Денис ПроценкоИлья АвербухМФК "Спартак"Большой Московский Государственный циркЭдгард ЗапашныйФутбол
 
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