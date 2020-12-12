Врачи, лечащие больных COVID-19, сыграли в футбол с командой звезд
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИгроки после завершения товарищеского футбольного "Матча Благодарности" между сборной врачей столичных больниц "АнтиCOVID-19" и сборной звезд "Росич-Старко" в манеже "Спартак" в Москве
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Товарищеский футбольный "Матч благодарности" между командой лечащих больных коронавирусом врачей "АнтиCOVID-19" и командой российских звезд "Росич-Старко" прошел вничью в субботу в манеже "Спартак".
Матч в связи с эпидемиологической обстановкой проводился без присутствия болельщиков.
В нем участвовали главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, главный врач ГКБ № 13 Сергей Аракелов, фигурист Илья Авербух, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певец Денис Майданов, актер Дмитрий Харатьян и другие.
Встреча завершилась со счетом 6:6.
Я бы хотел сказать слова благодарности команде наших оппонентов. Потому что те девять месяцев, которые наша команда, в том числе главных врачей, живет в ковиде, это не простая история. Мы никакие не герои, мы также устаем, выгораем. И ваши слова поддержки, и сегодняшний матч, наверное, одно из лучших антипригарных средств, которые позволяют нам дальше идти к нашим больным, надевать СИЗы. Спасибо вам.