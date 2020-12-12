https://ria.ru/20201212/finansy-1588876439.html

Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре

Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре

Индивидуальный инвестиционный счет, открытые паевые инвестиционные фонды и бумаги сырьевых компаний, являются лучшими инструментами для вложения средств россиян РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T07:04

2020-12-12T07:04

2020-12-12T07:04

россия

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Индивидуальный инвестиционный счет, открытые паевые инвестиционные фонды и бумаги сырьевых компаний, являются лучшими инструментами для вложения средств россиян в конце года, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.Новичкам на фондовом рынке стоит присмотреться к открытому паевому инвестиционному фонду: его преимуществами являются профессиональное управление, надзор со стороны Центрального банка и контроль со стороны спецдепозитария. "Сочетание этих факторов делает данный продукт надежным для инвесторов", - уверен управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.При этом в декабре наиболее интересными для инвестирования выглядят фонды сырья из-за надежд на скорую вакцинацию населения и спроса на сырье на фоне восстановления мировых экономик. Кроме того, вызывают интерес фонды российских акций из-за прямой зависимости от цен на энергоносители, полагают аналитики.Искать бумагу на один месяц опрометчиво и небезопасно, предупреждает новичков аналитик группы компаний "Финам" Юлия Афанасьева и советует рассмотреть индексное инвестирование – то есть инвестирование в акции, лежащие в основе одного из биржевых индексов."Предпочтительнее делать портфель индексным не через классические биржевые инвестфонды и ПИФы, а через биржевые фьючерсы в сочетании с надёжными облигациями. Это делает портфель надёжнее и несколько снижает риски. Удобнее всего делать эту стратегию на брокерском счёте - ИИС, который может дать право на налоговые льготы", - пояснила она.По данным ЦБ, общее количество инвесторов на фондовом рынке страны по итогам третьего квартала текущего года приблизилось к 10% экономически активного населения страны и достигло 7,6 миллиона человек. При этом объем вложений физлиц в январе-сентябре текущего года в паи открытых, биржевых и интервальных паевых инвестиционных фондов увеличился более чем в 2,5 раза, до 590 миллиардов рублей. Активы физлиц на ИИС выросли по итогам трех кварталов до 286 миллиардов рублей, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20201204/vklad-1587599211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество