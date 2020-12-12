https://ria.ru/20201212/finansy-1588876439.html
Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
Индивидуальный инвестиционный счет, открытые паевые инвестиционные фонды и бумаги сырьевых компаний, являются лучшими инструментами для вложения средств россиян РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T07:04
2020-12-12T07:04
2020-12-12T07:04
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общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Индивидуальный инвестиционный счет, открытые паевые инвестиционные фонды и бумаги сырьевых компаний, являются лучшими инструментами для вложения средств россиян в конце года, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.Новичкам на фондовом рынке стоит присмотреться к открытому паевому инвестиционному фонду: его преимуществами являются профессиональное управление, надзор со стороны Центрального банка и контроль со стороны спецдепозитария. "Сочетание этих факторов делает данный продукт надежным для инвесторов", - уверен управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.При этом в декабре наиболее интересными для инвестирования выглядят фонды сырья из-за надежд на скорую вакцинацию населения и спроса на сырье на фоне восстановления мировых экономик. Кроме того, вызывают интерес фонды российских акций из-за прямой зависимости от цен на энергоносители, полагают аналитики.Искать бумагу на один месяц опрометчиво и небезопасно, предупреждает новичков аналитик группы компаний "Финам" Юлия Афанасьева и советует рассмотреть индексное инвестирование – то есть инвестирование в акции, лежащие в основе одного из биржевых индексов."Предпочтительнее делать портфель индексным не через классические биржевые инвестфонды и ПИФы, а через биржевые фьючерсы в сочетании с надёжными облигациями. Это делает портфель надёжнее и несколько снижает риски. Удобнее всего делать эту стратегию на брокерском счёте - ИИС, который может дать право на налоговые льготы", - пояснила она.По данным ЦБ, общее количество инвесторов на фондовом рынке страны по итогам третьего квартала текущего года приблизилось к 10% экономически активного населения страны и достигло 7,6 миллиона человек. При этом объем вложений физлиц в январе-сентябре текущего года в паи открытых, биржевых и интервальных паевых инвестиционных фондов увеличился более чем в 2,5 раза, до 590 миллиардов рублей. Активы физлиц на ИИС выросли по итогам трех кварталов до 286 миллиардов рублей, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
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россия, общество
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Индивидуальный инвестиционный счет, открытые паевые инвестиционные фонды и бумаги сырьевых компаний, являются лучшими инструментами для вложения средств россиян в конце года, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
"Оптимальным решением в декабре является открытие индивидуального инвестиционного счета со сбалансированным портфелем. Это позволит не только сбалансировать риски и рассчитывать на доходность выше депозита, но и получить дополнительно налоговый вычет от государства в виде 13% от взноса. Но для этого выдержать условие вложения денег не менее чем на 3 года", - отметил директор по стратегическому развитию инвестиционной компании "Альфа-капитал" Вадим Логинов.
Новичкам на фондовом рынке стоит присмотреться к открытому паевому инвестиционному фонду: его преимуществами являются профессиональное управление, надзор со стороны Центрального банка и контроль со стороны спецдепозитария. "Сочетание этих факторов делает данный продукт надежным для инвесторов", - уверен управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.
При этом в декабре наиболее интересными для инвестирования выглядят фонды сырья из-за надежд на скорую вакцинацию населения и спроса на сырье на фоне восстановления мировых экономик. Кроме того, вызывают интерес фонды российских акций из-за прямой зависимости от цен на энергоносители, полагают аналитики.
Искать бумагу на один месяц опрометчиво и небезопасно, предупреждает новичков аналитик группы компаний "Финам" Юлия Афанасьева и советует рассмотреть индексное инвестирование – то есть инвестирование в акции, лежащие в основе одного из биржевых индексов.
"Предпочтительнее делать портфель индексным не через классические биржевые инвестфонды и ПИФы, а через биржевые фьючерсы в сочетании с надёжными облигациями. Это делает портфель надёжнее и несколько снижает риски. Удобнее всего делать эту стратегию на брокерском счёте - ИИС, который может дать право на налоговые льготы", - пояснила она.
По данным ЦБ, общее количество инвесторов на фондовом рынке страны по итогам третьего квартала текущего года приблизилось к 10% экономически активного населения страны и достигло 7,6 миллиона человек. При этом объем вложений физлиц в январе-сентябре текущего года в паи открытых, биржевых и интервальных паевых инвестиционных фондов увеличился более чем в 2,5 раза, до 590 миллиардов рублей. Активы физлиц на ИИС выросли по итогам трех кварталов до 286 миллиардов рублей, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.