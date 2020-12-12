https://ria.ru/20201212/filmy-1588877987.html

Россияне назвали любимые новогодние фильмы

Россияне назвали любимые новогодние фильмы

Любимым новогодним фильмом россиян остается "Ирония судьбы, или С легким паром", однако за минувшее десятилетие американская комедия "Один дома" почти догнала... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T08:10

2020-12-12T08:10

2020-12-12T10:35

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Любимым новогодним фильмом россиян остается "Ирония судьбы, или С легким паром", однако за минувшее десятилетие американская комедия "Один дома" почти догнала его по популярности, любимым новогодним мультфильмом по-прежнему является "Простоквашино", показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 373 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 30 ноября по 7 декабря."Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" - любимый новогодний фильм 26% россиян. Однако по сравнению с 2010 годом его популярность заметно снизилась: 10 лет назад новогодний киношедевр Эльдара Рязанова назвали 42% опрошенных. В то же время увеличилась популярность фильма "Один дома": если 10 лет назад любимым новогодним фильмом его называли лишь 3% респондентов, то в 2020-м - уже 20%: выросло поколение тех, кто воспитан на голливудских комедиях", - говорится в исследовании.Фильм "Елки" нравится 6% россиян, 5% - "Чародеи". В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нет новогодней тематики, но телеканалы включают ее в сетку вещания в праздничный период, поэтому 4% россиян назвали фильм любимой новогодней картиной. "По 3% назвали любимыми новогодними фильмами "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" и "Джентльменов удачи", по 2% - "Карнавальную ночь", "Морозко", а также фильмы "Гринч - похититель Рождества" и "Гарри Поттер", - отмечают аналитики.В числе любимых новогодних мультфильмов россияне, как и десять лет назад, чаще всего называли мультсериал "Простоквашино" (20%), "Ну, погоди!" на второй строке с 16% голосов. На третьем месте мультфильм "Падал прошлогодний снег" - его назвали лучшим 7% респондентов, что в три раза меньше, чем в 2010 году (21%).Сказку "Двенадцать месяцев" любят смотреть в новогодние дни 4% россиян, мультфильмы "Щелкунчик" и "Как Гринч украл Рождество" - по 3%. По 2% опрошенных назвали любимыми мультфильмы "Жил-был пес", "Снежная королева" и "Холодное сердце".

https://ria.ru/20201212/podarki-1588877242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, россия, кино и сериалы, ирония судьбы, гарри поттер, эльдар рязанов, общество